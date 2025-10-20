Svetli način
Slovenija

Pomoč ognjenim borcem: zbrali sredstva in kupili PDL laser

Ljubljana, 20. 10. 2025 10.36 | Posodobljeno pred 35 minutami

M.P.
Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana bo prejela PDL laser, ki omogoča odstranjevanje oz. zmanševanje ognjenih znamenj po telesu. V Društvu Vilijem Julijan so z zbiralno akcijo zbrali potrebna sredstva za nakup tega posebnega laserja, ki doslej v okviru javnega zdravstva ni bil na voljo. Zdravljenje so tako lahko doslej lahko opravili zgolj samoplačniško ali pa so se odločili za poseg v tujini.

V Društvu Vilijem Julijan so z zbiralno akcijo uspeli zbrati potrebna sredstva za nakup posebnega PDL laserja za zdravljenje otrok in mladih z ognjenim znamenjem. Laser, ki omogoča odstranjevanje oz. zmanjšanje ognjenih znamenj na telesu, bodo v torek podarili Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana, so sporočili.

Laser doslej v okviru javnega zdravstva ni bil na voljo, otroci in mladi pa so imeli tako zgolj možnost samoplačniških terapij z laserjem ali posege v tujini. "To je posledično pomenilo, da ni bilo ustrezne zdravstvene obravnave teh otrok. Zaradi tega večina otrok in mladih tudi ni imela možnosti potrebnih terapij s tem laserjem," so sporočili z društva.

Kot dodajajo, je medicinska stroka enotna, da je ognjeno znamenje potrebno zdraviti z laserjem, saj ta znamenja z leti večinoma potemnijo, koža pod njim pa se lahko odebeli in postane hrapava, kar lahko povzroči tudi zdravstvene težave. "Nezdravljena znamenja imajo lahko velik negativen vpliv na samopodobo, na čustva, na psiho in na socialno življenje mladostnika ter v nekaterih primerih tudi na zdravje, zato jih je po mnenju stroke potrebno zdraviti," so poudarili.

Za zdravljenje oziroma odstranjevanje ognjenih znamenj je najbolj učinkovit prav PDL laser, ki so ga v društvu s pomočjo zbranih sredstev kupili za 94.647 evrov, ki je zlati standard na tem področju in ga uporabljajo vse kakovostne klinike v razvitem svetu. Terapije s PDL laserjem je potrebno začeti že v zgodnjem otroštvu, idealno še pred prvim letom starosti, in jih je potrebno ponavljati na šest do osem tednov.

"To pomeni, da je potrebno za uspešno odstranjevanje ognjenega znamenja začeti terapije z laserjem čim prej, obenem pa jih je potrebno opraviti v zadostnem številu. Tovrstne zgodnje laserske terapije zmanjšajo tveganje za zaplete, omogočajo boljše rezultate in preprečijo negativne psihosocialne posledice za otroka," so še dodali v društvu.

ognjeno znamenje društvo vilijem julijan bolezen otroci
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bor99
20. 10. 2025 11.39
In 100000 do sedaj niso mogli dat za to mašino v ukc???
ODGOVORI
0 0
Haloo
20. 10. 2025 11.25
+5
Za naše otroke moramo sami zbirat za otroke v Gazi pa ni omejitev.Sramota za 🤮
ODGOVORI
6 1
JanezNovak13
20. 10. 2025 11.31
+2
... in za Ukrajino ... Dajte komentarju nad tem 'gor glas' - da bi podrl rekord, če bo prišlo pristojnim na uho.
ODGOVORI
2 0
extradeluxe
20. 10. 2025 11.25
+4
to so stvari, ki so prioriteta št.1. Ne pa socialni transferji za ilegalne osebe in delomrzneže.
ODGOVORI
4 0
Verus
20. 10. 2025 11.24
+4
Taksne slike prav zarežejo v srce :( Pazite nase in druge.
ODGOVORI
4 0
