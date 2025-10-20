Pomoč ognjenim borcem: zbrali sredstva in kupili PDL laser

Laser doslej v okviru javnega zdravstva ni bil na voljo, otroci in mladi pa so imeli tako zgolj možnost samoplačniških terapij z laserjem ali posege v tujini. "To je posledično pomenilo, da ni bilo ustrezne zdravstvene obravnave teh otrok. Zaradi tega večina otrok in mladih tudi ni imela možnosti potrebnih terapij s tem laserjem," so sporočili z društva.

V Društvu Vilijem Julijan so z zbiralno akcijo uspeli zbrati potrebna sredstva za nakup posebnega PDL laserja za zdravljenje otrok in mladih z ognjenim znamenjem. Laser, ki omogoča odstranjevanje oz. zmanjšanje ognjenih znamenj na telesu, bodo v torek podarili Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana, so sporočili.

Kot dodajajo, je medicinska stroka enotna, da je ognjeno znamenje potrebno zdraviti z laserjem, saj ta znamenja z leti večinoma potemnijo, koža pod njim pa se lahko odebeli in postane hrapava, kar lahko povzroči tudi zdravstvene težave. "Nezdravljena znamenja imajo lahko velik negativen vpliv na samopodobo, na čustva, na psiho in na socialno življenje mladostnika ter v nekaterih primerih tudi na zdravje, zato jih je po mnenju stroke potrebno zdraviti," so poudarili.

Za zdravljenje oziroma odstranjevanje ognjenih znamenj je najbolj učinkovit prav PDL laser, ki so ga v društvu s pomočjo zbranih sredstev kupili za 94.647 evrov, ki je zlati standard na tem področju in ga uporabljajo vse kakovostne klinike v razvitem svetu. Terapije s PDL laserjem je potrebno začeti že v zgodnjem otroštvu, idealno še pred prvim letom starosti, in jih je potrebno ponavljati na šest do osem tednov.

"To pomeni, da je potrebno za uspešno odstranjevanje ognjenega znamenja začeti terapije z laserjem čim prej, obenem pa jih je potrebno opraviti v zadostnem številu. Tovrstne zgodnje laserske terapije zmanjšajo tveganje za zaplete, omogočajo boljše rezultate in preprečijo negativne psihosocialne posledice za otroka," so še dodali v društvu.