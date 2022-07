Pomoč pri požaru tudi iz Avstrije: 'Ko je možnost, da greš pomagat, pač greš'

Blanko Kroflič je danes na pogorišču ujela naša novinarka Doroteja Dobovšek in z njo opravila kratek pogovor. Ker smo navajeni, da gasilci v primeru nesreč večinoma hitro in popolnoma nesebično priskočijo na pomoč vsakemu in vedno, tudi od nje nismo pričakovali drugačnega odgovora. Pravi, da je gasilka že od sedmega leta in da ima to preprosto v krvi. Meni, da ko ima gasilec ali gasilka možnost priskočiti komu na pomoč, to brez odlašanja tudi naredi. Za gasilce pravi, da so posebna vrsta ljudi. Ko začutiš klic pomoči, enostavno greš, brez pomislekov, ker to poslanstvo čutiš.

Blanka pa ni edina gasilka v družini, gasilec je tudi njen mož. Na pogorišče na Kras sta prišla skupaj. Otroci so ostali doma, na varnem, z možem pa bijeta bitko v prvi bojni liniji. Kljub nevarnosti, ki preži na vse v bližini tako obsežnega požara, pravi, da če si izkušen in če si treniral, ni strahu. Seveda pa je treba imeti v sebi tisti kanček strahu, previdnosti. Če vse to združiš, lahko stvari potekajo povsem enostavno.

Seveda pa obstajajo faktorji, ki delo otežijo in ga naredijo napornega. Blanki so najtežje naloge tiste, ki so precej dolgočasne, npr. vlečenje cevovoda in podobne zadeve. Kar še dodatno oteži delo v takšni situaciji, pa je seveda dim. Oteži dihanje, slabša je vidljivost, okoliščine so težke, zapletene, zahtevajo veliko koncentracije.

Prevoznik, ki je v Italijo prevažal mleko, se je na poti nazaj ustavil in že od včeraj prostovoljno pomaga polniti bazene za gašenje v ogroženih vaseh. Z eno cisterno lahko napolni pet bazenov. "Sem Dragan Kocić, prišel sem iz Leskovca. S cisterno vozim vodo in jo zlivam v bazen, iz katerega helikopterji zajemajo vodo in jo nosijo tja, kjer jo najbolj potrebujejo," je povedal naši novinarki.