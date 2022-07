Pomoč pri vzpostavitvi preseke: 'Odzvala se je cela Vipavska dolina'

Potem, ko je gasilcem na Francoski cesti uspelo zaustaviti širjenje ponedeljkovega požara, so se v občini ustrašili, da bi nov požar preskočil tudi na območje, ki so ga že uspeli rešiti.

V sredo okoli 14. ure so tako v občini Renče - Vogrsko sklicali sestanek s civilno zaščito, katerega se je udeležilo okoli 30 oseb. Formirali so rudi štab, pomoč pa so jim ponudili tudi v družbi Slovenskih državnih gozdov, kjer so se odločili, da bodo s preseko poskušali omejiti širjenje požara, je povedal poveljnik civilne zaščite za to območje Milivoj Perkon.

A ker je na pomoč prišlo le 11 gozdarjev, so se odločili za pomoč poprositi tudi lokalno prebivalstvo. "Odzvala se je celotna Vipavska dolina," je dejal Perkon. Po objavi poziva na spletu se je namreč pred občino zbralo okoli 200 prostovoljcev. Skupaj z gozdarji in civilno zaščito so nato ob 18. uri začeli z delom na preseki, to pa so začasno zaključili ob 22.30, saj so se bali, da bi se kdo poškodoval. Ob tem so imeli delavci zagotovljeno tudi oskrbo s hrano.