Mednarodna pomoč že v Sloveniji, trenutno najbolj primanjkuje razvlažilcev zraka

"Otroci so bili takrat doma sami, voda pa se je približevala hiši. K sreči je v hišo prišla svakinja in prek videoklica sva jim s sodelavcem dajala navodila, kako naj zavarujejo hišo, kje naj najdejo folijo in pesek," opisuje Jermanova, ki je hvaležna, da se je voda, tudi zaradi jarkov, ko so jih skopali sorodniki, ustavila le nekaj metrov stran od hiše. Take sreče niso imeli njen brat in starši, a škoda ni tako velika kot na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, ocenjuje. "Takih poplav, kot so bile sedaj, še ni bilo," še pravi Nuška, ki se zahvaljuje gasilcem, ki so jim priskočili na pomoč. "Po navadi jaz pomagam drugim, sedaj so drugi nam."

"V petek sem se zbudila, odšla na stranišče in zaslišala sireno," se spominja Nuška Jerman iz okolice Domžal, ki je članica Rdečega Križa že 11 let. Vremenske razmere so se takrat hitro zaostrovale, zato so člane Rdečega križa aktivirali in sledil je terenski posvet o nadaljnjih ukrepih.

"V prvih urah po ujmi so nas vprašali, kaj potrebujemo in kaj nam lahko zagotovijo. To je tudi najboljši način za zagotovitev pomoči," o hitrem odzivu Poljakov pove generalna sekretarka Rdečega Križa Slovenija Cvetka Tomin . En poljski tovornjak so zjutraj raztovorili že v Celju, od koder bo pomoč romala predvsem v Zgornjo Savinjsko dolino, drugi tovornjak so v slabih 20 minutah dopoldne raztovorili v logističnem centru Dovjež.

20-urna pot do Slovenije, na teren razvozili 80 tisoč litrov vode

"V nekaj urah smo naložili tovornjake in pripravili sezname donacij, nato pa krenili na pot," nam je povedal predstavnik poljskega rdečega križa in vodja odprave Rafal Sakowski. Startali so iz Lubina na jugovzhodu Poljske, kjer imajo logistični center, v Vroclavu so nato pobrali še druge člane, tudi dva voznika. "Na cesti smo bili 20 ur, saj je na češko-avstrijski meji močno deževalo, voziti pa smo morali počasi in previdno. V Sloveniji pa nas je pričakalo sonce."

Sloveniji so pomoč ponudile tudi druge države, med njimi Bolgarija, Srbija, Črna gora in Egipt. Sedaj sledi dogovarjanje in usklajevanje potreb, da bo pomoč smiselna in se ne bo kopičila, opozarja Tominova. Pomoč so dobili tudi že iz Hrvaške in Madžarske, Avstrijci so pomagali s severne strani na Koroškem. Poplave sicer niso prizanesle niti prostorom Rdečega križa v Mengšu, kjer je najhuje doma doletelo tudi tamkajšnje prostovoljce in zaposlene, nekateri zaradi prekinjenih komunikacijskih povezav in dela na terenu niso še niti javili, kakšno je stanje v območnih združenjih.

V preteklih dneh so sicer člani Rdečega križa po terenu razvozili med drugim tudi od 70 do 80 tisoč litrov vode, saj skrbijo tudi za reševalce, gasilce, pripadnike civilne zaščite.

Materiale pomoči sicer za zdaj ne zbirajo. "Nekega splošnega zbiranja ni, ker včasih so ljudje nesramni in so za pomoč drugim, po domače povedano, praznili kleti. To pa naredi več škode kot koristi," opozarja Jermanova, ki poudarja, da zbirajo le stvari, ki jih na terenu dejansko primanjkuje, kar jim sporoča tudi Civilna zaščita. Skupaj so del aktiviranega državnega načrta in sistema zaščite in reševanja. "Imamo urejen sistem, da se stvari ne kopičijo in zavržejo," o pomenu organizacije in ustaljenih sistemov pomoči pravi Tominova.

Na pomoč priskočili tudi mladi ameriški košarkarji

V koordinaciji s Civilno zaščito so se zbiranja pomoči lotili tudi v Internacionalni policijski organizaciji Slovenija (IPO), ki jo med drugim sestavljajo pripadniki policije, vojske, gasilcev, sodnikov in detektivov. Vsak pa se jim lahko pridruži tudi kot prostovoljec. Pakete pomoči je tako pomagalo pripravljati tudi 15 mladih košarkarjev iz Združenih držav Amerike, ki se te dni mudijo v Sloveniji.