Pomoč za prizadete v poplavah v višini sedemkratnika minimalnih življenjskih stroškov

Ste v zadnjih poplavah sami utrpeli škodo in potrebujete humanitarno finančno pomoč? Ali pa v julijskih neurjih? Za prvo nujno pomoč bo na voljo 10 milijonov evrov, še milijon in 100 tisoč pa je na voljo za vse, ki so jih prizadela julijska neurja. Drugi sklop pomoči prihaja po 1. septembru, ko bo interventni zakon omogočal podeljevanje izredne denarne pomoči v višini sedemkratnika minimalnih življenjskih stroškov. Sredstva bodo široko dostopna in namenjena vsem, ki so v poplavah utrpeli resno škodo. Za štiričlansko družino bo to naneslo dobrih 11 tisoč evrov.