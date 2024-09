Pomoč za Urbana: stroški so narasli, zbrana dva milijona ne bosta dovolj

Po številnih dobrodelnih akcijah in nešteto neprespanih nočeh, se je na koncertu v ljubljanskem Tivoliju lanskega junija zdelo, da si Špela in Samo Miroševič vendarle lahko oddahneta. "Padlo je veliko breme. Čeprav smo utrujeni, smo tudi zelo spočiti," je takrat dejala mama malega Urbana z redko boleznijo, zaradi katere ne moreh hoditi in govoriti.

Ekipa, ki razvija zdravilo za Urbana, je z zbranima dvema milijonoma odpotovala v Španijo, kjer so se začeli pogovarjati o produkciji in klinični študiji. Tam pa jih je čakal hladen tuš in šok. "Cene, ki smo jih dobili štiri leta nazaj, so bistveno, bistveno narasle. Razlog so dogodki, ki so se vmes zgodili - covid, vojna," našteje Špela Miroševič.

Manjka še 470.000 evrov, časa pa jim zmanjkuje

Zato sta ponovno zavihala rokave in dobrih 800 tisočakov že zbrala v tujini, se prijavljala na razpise, organizirala mednarodno konferenco. Kljub vsem naporom jim manjka še 470.000 evrov, časa pa jim zmanjkuje. "Če do decembra ne bomo zbrali potrebnih sredstev, bomo izgubili mesto za pripravo tega zdravila, ki je načrtovano januarja. Urban je star že pet let in mogoče bo potem za njega že prepozno."