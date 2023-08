Donacije kot davčna olajšava, zbiranja od vrat do vrat ni

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o dohodnini, uveljavljajo dodatno davčno olajšavo za donacije za celoten znesek denarnih nakazil. Olajšava velja za vsa nakazila do 31. decembra 2023, dodajajo.

V samo dveh dneh več kot 23 tisoč prijav

Odziv posameznikov, organizacij in podjetij, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, je izjemen. V dveh dneh se jih je na spletno stran Poplave 2023 prijavilo že prek 23 tisoč.

Trenutno najbolj potrebujejo težko mehanizacijo in različne obrtnike, ki bi lahko ponudili svojo pomoč in znanje. Med materialnimi dobrinami pa so trenutno najbolj iskani razvlažilniki, različno orodje in gradbeni material. "Zato pozivamo državljane, obrtnike in organizacije z mehanizacijo, s strokovnimi znanji ali pa posameznike s pridnimi rokami, da se prijavijo na aplikacijo in da to pomoč v prihodnjih dneh tudi nudijo prizadetim," je dejal Sandi Curk s Civilne zaščite (CZ). Izpostavil je še, da potrebujejo tudi pomoč na kmetijah, hrano za rejne živali, pomoč za osebe s posebnimi potrebami.

V štabu CZ menijo, da bo večina prijavljenih prišla v sistem organizacije v soboto in nato prihodnji teden. Občine namreč potrebujejo čas za pripravo organizacije dela na tak način, da bo ponudnik na lokaciji točno vedel, kaj mora delati in kje. "Cone dela bodo skrbno načrtovane, da ne bi prišlo do ogrožanja njihovega zdravja ali življenja."

Curk je poudaril še, da morajo vsi, ki prihajajo na pomoč prizadetim, biti samooskrbni. "To pomeni, da morajo s seboj prinesti večino materialnih dobrin, prav tako pa hrano in pijačo, ki jo potrebujejo sami," je dejal. V nekaterih občinah so sicer za prostovoljce prehrano organizirali.

Posebna aplikacija Poplave 2023 je od torka namenjena tudi vsem ponudnikom nastanitev. "Naša naloga v štabu je, da primerjamo to, kar ste državljani ponudili, s tistim, kar prizadeti potrebujejo, in jim potem to pomoč tudi posredujemo," je povedala Mojca Podbregar Ferjančič iz regijskega štaba CZ za Notranjsko. Najbolj prizadete regije jim svoje potrebe sproti pošiljajo in doslej so dobro polovico trenutnih najakutnejših potreb s pomočjo ponudnikov tudi že rešili.