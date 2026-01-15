Naslovnica
Slovenija

Pomorski policisti dobili čoln ribiških inšpektorjev

Koper, 15. 01. 2026 14.06

Avtor:
U.Z. STA
Pomorski policisti dobili čoln ribiških inšpektorjev

Vlada se je v okviru obiska v obalno-kraški regiji seznanila s prenosom pravice upravljanja čolna inšpekcije za morsko ribištvo na policijo. Plovilo so pomorski policisti uporabljali že doslej, kadar so imeli svoja plovila na vzdrževanjih. Inšpekcija pa bo dobila nov čoln, je povedal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je v izjavi po seji vlade v Kopru označil dosedanjo uporabo ribiškega čolna za potrebe pomorskih policistov za primer dobrega medresorskega sodelovanja policije in ribiške inšpekcije. Zdaj bo inšpekcija dobila nov čoln iz evropskih sredstev, je dejal.

Gre za model čolna Rab 830 Patrol Hybrid. Pismo o obstoju skupnega interesa in pripravljenosti za prenos pravice njegovega upravljanja sta podpisala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić ter minister za notranje zadeve Branko Zlobko.

Nekaj več kot osem metrov dolg čoln je bil izdelan leta 2018 in ima okrog 2800 delovnih ur. Je zelo dobro ohranjen in je bil že v uporabi za izvajanje nalog pomorske policije, ko je imela svoja plovila na vzdrževanjih, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Inšpekcija za morsko ribištvo je pri izvajanju nadzora nad izvajanjem arbitražne razsodbe v Piranskem zalivu in nad ribolovom na morju že doslej tesno sodelovala s policijo. S podpisom pisma o nameri pa se to sodelovanje le še poglablja in bo po pričakovanjih kmetijskega ministrstva prispevalo k večji varnosti, boljšemu nadzoru in usklajenemu delovanju služb na morju.

Čalušićeva je poudarila, da je sodelovanje med službami, ki delujejo na morju, ključno za varnost, trajnostno rabo morskih virov in učinkovito izvajanje zakonodaje. "S podpisom pisma o nameri krepimo povezave med inšpekcijo za morsko ribištvo in pomorsko policijo in zagotavljamo, da bo nadzor na morju še bolj usklajen in učinkovit," je dodala.

Zlobko pa je spomnil, da ima slovenska pomorska policija dolgo tradicijo, skoraj 80-letno. Za svoje delo potrebuje tudi ustrezna plovila in veseli ga, da sta z ministrico podpisala pismo o nameri. Policija je ta čoln v preteklosti že uporabljala in ustreza njenim potrebam, a kot je dodal, gre za srednjeročno rešitev, kajti v doglednem času nameravajo kupiti večje plovilo, da bodo policisti lahko tudi v slabših razmerah opravljali svoje naloge na morju.

Ribiški inšpektorji medtem novo službeno plovilo pričakujejo do konca februarja. Približno milijon evrov vreden nakup bodo na kmetijskem ministrstvu financirali v 70 odstotkih iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, preostanek pa bo prispeval državni proračun. Čalušićeva je dejala, da bo novo plovilo pomemben korak k cilju, da se pravila spoštujejo, da je ribolov trajnosten in da so inšpektorji opremljeni z ustreznimi sredstvi za delo.

Vlada se je seznanila tudi s podpisom pisma o nameri med Mestno občino Koper, ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom za infrastrukturo o zagotovitvi priveznih mest za plovila na pomolu območja mednarodnega morskega mejnega prehoda v starem mestnem jedru Kopra. Gre za prenos petih privezov, je dejal Arčon. Po ukinitvi statusa mednarodnega mejnega prehoda se bo območje pomola namenilo za komunalne in turistične priveze.

Koprska občina se namreč že vrsto let srečuje s pomanjkanjem komunalnih privezov, tako za občane kot tudi za preostale zainteresirane državljane. S pismom o nameri se bodo podpisniki dogovorili, da se območje mejnega prehoda preseli pred upravno stavbo Uprave RS za pomorstvo, kjer se bo za policijo zagotovilo tri privezna mesta, za upravo pa dve.

čoln ribiški inšpektor pomorska policija inšpekcija morje

Država zagotovila zemljišče za postavitev dvigala na Markovec

'Tu smo zaradi ljudi, naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika'

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hribovito2020
15. 01. 2026 17.27
A ni sramota da je policija dobila to lupinico. Vidi se kako država spoštuje policijo, ki propada na celi črti
Odgovori
+1
1 0
zrela hruška
15. 01. 2026 17.04
jopiče in plavuti bi šlo?! 😁😅
Odgovori
+3
3 0
misterbin
15. 01. 2026 17.02
Kakšen čoln bi lahko imeli in še € bi ostali ,če ne bi kupili podrtije na Litijski
Odgovori
+5
5 0
levnuh, ne svecko
15. 01. 2026 17.27
@misterbin, drži! Za 7 mio, bi dobili že " skoraj " vojaško plovilo! Ampak ne, naša Tanja in kompanija, so po vsej sili hoteli rešiti prostorsko stisko sodne veje oblasti... Seveda Tanja ni nič kriva, tudi bivši generalni tajnik SD ne, oni kljukec iz SDS tudi ne. Španovija je hudič. Policija nima plovila kot si ga zasluži, ribiški inšpektorji so ga " morali " podariti, novega pa ne bodo videli!
Odgovori
0 0
NLKP
15. 01. 2026 16.43
Ko država (davkoplačevalci) plačujemo servise so lahko ti temeljiti in trajajo dlje časa... Čas je denar ...
Odgovori
+6
6 0
Kriss-slo
15. 01. 2026 16.40
kera bruka
Odgovori
+4
5 1
abmam
15. 01. 2026 16.36
Če ne bi toliko denarji vrgli v Ukrajino, bi si lahko kupili podmornico ali pa letalonosilko.
Odgovori
+9
11 2
misterbin
15. 01. 2026 16.28
Bodo imeli vsaj mehaniki zagotovljeno delo za nekaj časa .
Odgovori
+8
8 0
gmajna
15. 01. 2026 16.24
Ja pa res je tole dobra novica, imamo starega Jugeca če bi morda prišel prav Pkliciji
Odgovori
+6
6 0
2fast4
15. 01. 2026 16.05
Saj ne veš ali bi se smejal ali jokal...
Odgovori
+9
10 1
ArseneLupin
15. 01. 2026 16.00
Naši organi, ki potrebujejo plovila na morju, imajo eno veliko težavo, no saj pri vozilih na kopnem je ista pesem.. Kar je bilo doslej, kar se morja za policijo tiče, kupljenega bilo, kot kaže, napačna naložba, plovila so bila preveč krat in predolgo na popravilih, pa so rekli, da nekatera niso primerna za potrebe policije, pa so rekli, da so palčki proti Hrvatom, in da v slabem vremenu in visokih valovih nimajo šans, enega so celo za drago ceno spravili v Pivko. Potrebujemo enotno službo za vzdrževanje teh plovil in enega dobavitelja, magari v okviru EU. Da ima ena Slovenija pet različnih čolnov, govorim na pamet, pet različnih servisov, pet usposabljanj itd itd itd....kar samo povečuje stroške.... Italijanska policija je včasih vozila samo fiate, karabinjerji so imeli Lancie, njihova vojska pa Ivece, na splošno, pa je država precej večja od naše.
Odgovori
+6
7 1
stoinena
15. 01. 2026 14.35
čemu... imamo razglašeni dve izključni ekonomski coni na jadranu. ena z leve ena z desne. nas ni.
Odgovori
+10
10 0
JApajaDAja
15. 01. 2026 14.54
največji poraz r slo je biti "vmes"....
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
