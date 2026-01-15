Pomorski policisti dobili čoln ribiških inšpektorjev

Nekaj več kot osem metrov dolg čoln je bil izdelan leta 2018 in ima okrog 2800 delovnih ur. Je zelo dobro ohranjen in je bil že v uporabi za izvajanje nalog pomorske policije, ko je imela svoja plovila na vzdrževanjih, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Gre za model čolna Rab 830 Patrol Hybrid. Pismo o obstoju skupnega interesa in pripravljenosti za prenos pravice njegovega upravljanja sta podpisala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić ter minister za notranje zadeve Branko Zlobko .

Podpredsednik vlade Matej Arčon je v izjavi po seji vlade v Kopru označil dosedanjo uporabo ribiškega čolna za potrebe pomorskih policistov za primer dobrega medresorskega sodelovanja policije in ribiške inšpekcije. Zdaj bo inšpekcija dobila nov čoln iz evropskih sredstev, je dejal.

Inšpekcija za morsko ribištvo je pri izvajanju nadzora nad izvajanjem arbitražne razsodbe v Piranskem zalivu in nad ribolovom na morju že doslej tesno sodelovala s policijo. S podpisom pisma o nameri pa se to sodelovanje le še poglablja in bo po pričakovanjih kmetijskega ministrstva prispevalo k večji varnosti, boljšemu nadzoru in usklajenemu delovanju služb na morju.

Čalušićeva je poudarila, da je sodelovanje med službami, ki delujejo na morju, ključno za varnost, trajnostno rabo morskih virov in učinkovito izvajanje zakonodaje. "S podpisom pisma o nameri krepimo povezave med inšpekcijo za morsko ribištvo in pomorsko policijo in zagotavljamo, da bo nadzor na morju še bolj usklajen in učinkovit," je dodala.

Zlobko pa je spomnil, da ima slovenska pomorska policija dolgo tradicijo, skoraj 80-letno. Za svoje delo potrebuje tudi ustrezna plovila in veseli ga, da sta z ministrico podpisala pismo o nameri. Policija je ta čoln v preteklosti že uporabljala in ustreza njenim potrebam, a kot je dodal, gre za srednjeročno rešitev, kajti v doglednem času nameravajo kupiti večje plovilo, da bodo policisti lahko tudi v slabših razmerah opravljali svoje naloge na morju.

Ribiški inšpektorji medtem novo službeno plovilo pričakujejo do konca februarja. Približno milijon evrov vreden nakup bodo na kmetijskem ministrstvu financirali v 70 odstotkih iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, preostanek pa bo prispeval državni proračun. Čalušićeva je dejala, da bo novo plovilo pomemben korak k cilju, da se pravila spoštujejo, da je ribolov trajnosten in da so inšpektorji opremljeni z ustreznimi sredstvi za delo.

Vlada se je seznanila tudi s podpisom pisma o nameri med Mestno občino Koper, ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom za infrastrukturo o zagotovitvi priveznih mest za plovila na pomolu območja mednarodnega morskega mejnega prehoda v starem mestnem jedru Kopra. Gre za prenos petih privezov, je dejal Arčon. Po ukinitvi statusa mednarodnega mejnega prehoda se bo območje pomola namenilo za komunalne in turistične priveze.

Koprska občina se namreč že vrsto let srečuje s pomanjkanjem komunalnih privezov, tako za občane kot tudi za preostale zainteresirane državljane. S pismom o nameri se bodo podpisniki dogovorili, da se območje mejnega prehoda preseli pred upravno stavbo Uprave RS za pomorstvo, kjer se bo za policijo zagotovilo tri privezna mesta, za upravo pa dve.