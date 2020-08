Pompeo: Svoboda medijev je temelj demokracije

Tankov je manj, vendar kot nekdanji vojaški častnik menim, da je več tankov vedno boljši odgovor. Toda, resno. Grožnje so drugačne. Torej, če bi samo govorili o številu vojaških enot, bi zgrešili bistvo. Slovenija in ZDA tesno sodelujeta na tem, da zagotovita, da imamo pravo obrambo, prave obrambne mehanizme, pravi sklop dogovorov, da ohranimo ne le varnost slovenskega naroda, pač pa je to pomembno tudi za državljane Amerike. To se vsekakor nanaša tudi na protiteroristične izzive.

Zaključek je zelo jasen. Dali smo zelo očitno vedeti, da je tukaj nujna energetska diverzifikacija. Bodisi, da gre za zemeljski plin, ki prihaja v državo, ali da se zgradi elektrarna. Želeli smo se prepričati, da razumejo pomen zahodne tehnologije. Tukaj v Sloveniji so odlični znanstveniki, odlični inovatorji. Ideje o svobodi, lastninske pravice in demokracija, ki nenazadnje vodijo do energetske varnosti. Želel sem, da razumejo, da so ZDA povsem pripravljene pomagati pri vsakem od teh prizadevanj. Ne glede na to, ali iščejo čiste tehnologije, razmišljajo o jedrskih elektrarnah, ali pa o možnosti, da bi iz ZDA dovajali zemeljski plin. Sloveniji bomo dober partner, poskrbeli bomo, da slovenski ljudje pridobivajo energijo, ki jo potrebujejo iz različnih virov.

Mislim, da to ne drži. Slovenske kolege srečujem po vsem svetu. Vidim jih na sestankih, ko se udeležujem evropskih srečanjih, srečujem jih v Natu. To je država, ki je zelo povezana z zahodom. Mislim, da je ravno nasprotno. Prihajajo v Washington, srečujemo se po svetu. Ni tako pomembno, da je nekdo fizično prisoten na nekem kraju, veliko bolj pomembno je, da vidimo rezultate, dobre stvari, dobro delo, ki ga delamo skupaj. In tako je zagotovo tudi pri tej vladi, ki razume povezanost ljudi po vsem svetu, ki cenijo svobodo, in je pripravljena, da naredi pravo stvar, da zagotovijo, da so Slovenci del tega pomembnega čezatlantskega zavezništva.

Dobro vprašanje. Obžalujem, da je minilo toliko časa. Dogajajo se dobre stvari. Imeli smo nekaj uspešnih sestankov danes, s predsednikom, s premierjem, z zunanjim ministrom. Vsak od njih na enak način razume svetovne grožnje. Veliko časa smo se pogovarjali o tem, kako bi lahko Slovenija in ZDA glede teh sodelovale skupaj. Mislim, da smo dosegli dober napredek, napoved glede zaščite državljanov, podpis dogovora o 5G, zaščita lastnine državljanov. Njihova najbolj osnovna informacija je bila zelo zelo pomembna. In cenim, da vodstvo Slovenije to razume in z nami sodeluje, da zagotovimo, da bodo do sistemov, ki jih uporabljamo, dostopali samo zaupanja vredni prodajalci.

Kar nekaj časa je, 12 let odkar je bil na obisku George W. Bush, 23 let odkar je bil na zadnje na obisku ameriški državni sekretar. Zakaj je tako dolgo trajalo do novega obiska?

Če se zdaj premaknemo na Kitajsko in na vprašanje o 5G – nekoč so vas vprašali, če je rivalstvo med Kitajsko in ZDA nova hladna vojna 21. stoletja. Dejali ste, da ne gre za ZDA proti Kitajski, pač pa za nekoliko drugačen konfikt med svobodo in tiranijo. Zakaj tako menite? V Sloveniji je precej glasna kultura nevmešavanja, denimo poslovne skupnosti pravijo: "Dajmo igrati za obe strani. Ne vmešavajmo se, ko velikani ropotajo. Kaj bi rekli tistim, ki se ne želijo postaviti na nobeno stran.

Kitajci nimajo dobrih namer za evropske ideje, imajo drug sistem. Jaz sem bil poslovnež, to sem počel kar dolgo časa. Želel sem prodajati stvari, želel sem služiti denar, želel sem skrbeti za družine delavcev, ki so delali zame. Kitajska komunistična stranka ima drugačno vizijo. Dolgo časa je zahod, vključno z ZDA, govoril: "bomo pač trgovali z njimi in stvari se bodo izboljšale". Izkazalo se je, da to ni delovalo. V bistvu so postali še bolj nevarni, večja grožnja za Zahod. Zato se moramo postaviti po robu temu, moramo se prepričati, da ko bomo sklenili posel s Kitajsko, da jim lahko zaupamo in preverimo, da se prepričamo, da je to nekaj, kar je v našem interesu in da to ni kitajska smrtna past. Videli smo, da se to dogaja po vsem svetu. Moramo se prepričati, da se ne bodo skušali preko svojega podjetja v državni lasti prikrasti na način, da bodo lahko osebne podatke slovenskih državljanov dali na svoje serverje znotraj kitajskih varnostnih služb. To niso dobre stvari. Če lahko izpeljemo izključno komercialni posel s Kitajsko, menim, da bi to morali vsi narediti. Vendar obstajajo resnična tveganja, ki so s tem povezana. Ena od stvari, o kateri smo danes govorili, je, kako zagotoviti, da vzpostavimo prave mehanizme, prave procese, da zaščitimo tako Američane, kot tudi prebivalce Slovenije.

Citiral bom: "Težki časi ne trajajo, močni ljudje pa. Pesimisti se pritožujejo nad vetrom, optimisti pričakujejo, da bo veter spremenil smer, realisti pa mu prilagodijo svoja jadra." Ali živimo v težkih časih gospod sekretar? Ali ste optimist, realist? Pravite, da ste dobili hladno vojno, premagali nacizem. V Evropi pa imamo ta hip politike, tudi v Sloveniji, ki preferirajo stran, ki je sodelovala z nacistično Nemčijo. Imamo veliko populizma. Ste optimist?

Sem. Govoril sem v Münchenu minulo zimo in rdeča nit mojih opazk je bila, da Zahod zmaguje. V to globoko verjamem. Verjamem, da države, kot je Slovenija, vedo, da je prava smer za njihov lastni gospodarski razcvet, za njihove otroke in vnuke, preprosta ideja o svobodi, o svobodi medijev, ne glede na to, ali so nam všeč ali nam ni všeč, kaj govorijo. To so osrednji temelji demokracije.