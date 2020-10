Pomurski policisti zasegli več kot 800 sadik konoplje

Na poraščenem, težko prehodnem območju ob reki Muri so neznani storilci v šestih nasadih vzgojili 836 sadik prepovedane droge konoplje. Policisti ocenjujejo, da bi iz teh rastlin lahko pridelali okoli 150 kilogramov prepovedane droge marihuane, s katero bi zaslužili približno 450.000 evrov.

Pomurski policisti so znova imeli polne roke dela z odvozom konoplje z območja blizu reke Mure. Potem, ko so avgusta pri Benici zasegli 2650 sadik konoplje, s prodajo katere bi lahko storilci zaslužili okoli dva milijona evrov, so konec prejšnjega meseca naleteli na nove nasade nekoliko višje, pri naselju Dolnja Bistrica.

Vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto Policijske uprave Murska Sobota Dejan Ravšje v današnji izjavi dejal, da so policisti Policijske postaje Ljutomer na podlagi informacije policista, ki je opravljal prelet in opazovanje državne meje s helikopterjem, odkrili dva nasada prepovedane rastline konoplje. Nasada sta se nahajala v neposredni bližini reke Mure, na zelo poraščenem in skoraj neprehodnem območju. O najdenih nasadih so obvestili kriminaliste Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota, ki so prevzeli koordinacijo obravnave primera. Pri ogledu kraja kaznivega dejanja, ki so ga opravili konec preteklega meseca, so našli skupno šest nasadov konoplje.