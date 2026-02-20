Naslovnica
Slovenija

Ponaredili dokumente za gradnjo hleva: goljufali zaradi evropskih sredstev?

Luxembourg/Ptuj, 20. 02. 2026 10.29

A.K. STA
Evropsko javno tožilstvo (EPPO)

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je na Okrožno sodišče na Ptuju vložilo obtožnico zoper dve osebi, obtoženi ponarejanja javnih listin za goljufivo pridobitev evropskih kmetijskih sredstev, namenjenih podpori za posodobitev kmetij. EU in Slovenija sta zaradi tega utrpeli škodo v višini 95.000 evrov, so sporočili iz tožilstva.

Gre za sredstva za gradnjo novega hleva in nakup opreme, ki jih v višini do 75-odstotkov sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Eden od osumljencev je Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predložil ponarejeno uporabno dovoljenje za stavbo, ki so ga domnevno izdali javni organi. Ponarejeni dokument je bil pogoj za izplačilo sredstev.

FOTO: AP

Pri ponarejanju mu je pomagal drugi obtoženec, ki je zagotovil predloge uradnih dovoljenj, pri čemer je vedel, da bo ponarejeni dokument uporabljen za goljufivo pridobitev javnih sredstev.

Grozi jima do osem let zapora za goljufijo in do treh let zapora za ponarejanje.

EPPO, ki deluje od leta 2021, je neodvisno javno tožilstvo EU, pristojno za preiskovanje kaznivih dejanj zoper finančne interese EU.

evropsko tožilstvo goljufija

Sneg povzroča kaos tudi na tirih, vlaki obstali zaradi podrtih dreves

anabanana
20. 02. 2026 12.08
Brez imena in priimka🤢
drobnaptica
20. 02. 2026 12.00
Ptujski občani pa je znano, kako so, v večini, politično opredeljeni...Lenart, Kosi,...
Iqos
20. 02. 2026 11.42
Boh ve kolk je še takih. Nekam bogati kmetje se vozijo po cestah naših,jamra se pa skoz,da se ne da preživet. Bi blo treba vse te subvencarje prekontrolirat,kaj so nardil z namenskimi sredstvi.
ImamLastnoMnenje
20. 02. 2026 11.36
Vse bolj postaja jasno, zakaj se je veliki svečenik naci fašistične slovenske sekte tako zelo upiral imenovanju slovenskih tožilcev v Evropsko javno tožilstvo.....
ijsales
20. 02. 2026 11.24
in kaj ? MOL je zlorabil stotisoče eurov ob poti ob savi, kjer sploh ni imel lastništva parvcel, pa je pokrilo državno odvetništvo pa sodnik grbović - ki je spisal , da lastništvo ni pomembno...to je slo aja pa razlastili nekaj deset parcel za nazaj-- UE Ljubljana babič and ostali
SDS_je_poden
20. 02. 2026 11.13
To je ta prelep slovenski karakter. Krade kot sraka.
Prelepa Soča
20. 02. 2026 11.04
... in.. to sta?
M_teoretik
20. 02. 2026 11.11
STA nima nic s tem, razen podajanja informacij!?
