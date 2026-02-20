Ponaredili dokumente za gradnjo hleva: goljufali zaradi evropskih sredstev?

Gre za sredstva za gradnjo novega hleva in nakup opreme, ki jih v višini do 75-odstotkov sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Eden od osumljencev je Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predložil ponarejeno uporabno dovoljenje za stavbo, ki so ga domnevno izdali javni organi. Ponarejeni dokument je bil pogoj za izplačilo sredstev.