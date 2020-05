Ponarejanja listin osumljen tudi nekdanji uslužbenec Darsa

Zaradi ponarejanja poslovnih listin pa so tokrat neuradno ovadili tudi nekdanjega uslužbenca Darsa Igorja Šebenika, ki je bil takrat odgovoren za izvedbo postopka Javnega poziva za odstranjevanje ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali. Policija mu po naših informacijah očita, da je v razpisu uporabil lažne uradne listine. Ovadeni Boštjan Feštajn se je namreč predstavljal kot direktor podjetja Žonta, čeprav v tistem času v podjetju še ni imel nobene funkcije. Takšna ponarejena listina pa naj bi po mnenju kriminalistov v nadaljevanju bistveno vplivala na pridobitev koncesije.

S ponarejenimi dokumenti do koncesije?

Žalski policisti so tako ponovno ovadili Boštjana Feštajna in družbo Žonta, ki je registrirana za transport, tehnične preglede in servisne storitve, ker naj bi na razpisu predložili neresnične in nepopolne podatke, da so bili izbrani za izvajalca storitev naročnika, torej Darsa. Tokrat tudi zato, ker naj bi osumljeni Feštajn za potrebe javnega razpisa v imenu in za račun družbe Žonta pridobil potrdilo o skladnosti za posamezna odobrena vozila in to priložil v spis kot odgovorna oseba podjetja Žonta.