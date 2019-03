Ponedeljek prinaša občutno ohladitev, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin

Začetek novega tedna bo zaznamoval prehod izrazite hladne fronte z nizko mejo sneženja. Že v ponedeljek zjutraj bo snežilo ponekod na Gorenjskem in Koroškem, do zgodnjega popoldneva pa se bo sneženje razširilo nad večji del osrednje Slovenije, Notranjske in Kočevske. Po nižinah bo snega večinoma le za vzorec, več ga pričakujemo v višje ležečih krajih nad okoli 700 metrov nadmorske višine, kjer ga bo lokalno zapadlo tudi več kot 15 centimetrov.

Sloveniji se bliža hladna fronta, ki bo poskrbela, da se bomo za nekaj dni poslovili od nadpovprečno visokih temperatur. Še pred njenim prehodom se bo pri nas danes čez dan krepil jugozahodni veter, ki bo nad zahodno in osrednjo Slovenijo prinašal oblake in občasen rahel dež, medtem ko bo nad vzhodno Slovenijo še prevladovalo sončno vreme. Najmočnejši sunki jugozahodnika bodo sredi dneva in popoldne ponekod na Štajerskem in v Prekmurju presegali hitrost 70 kilometrov na uro, zato je Agencija za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo.

Opozorilo pred močnim vetrom. FOTO: ARSO

Kontrast med vzhodom in zahodom se bo poznal tudi pri temperaturah. Vse od Bele krajine do Pomurja bodo te dosegale okoli 20 stopinj Celzija, medtem ko bodo proti zahodu zaradi več oblakov nižje. Pričakujemo okoli 15, na Bovškem in Tolminskem pa 12 stopinj Celzija. Hladna fronta nas bo prešla v ponedeljek dopoldne V noči na ponedeljek se bo oblačnost razširila nad vso državo. Proti jutru bo severne kraje že dosegla hladna fronta. Padavine se bodo ob tem okrepile in meja sneženja se bo spuščala. Zjutraj bo tako že snežilo ponekod na Gorenjskem in Koroškem, hladen zrak pa bo nato v nekaj urah preplavil večji del države. Najmočnejše padavine se bodo pojavljale na območju osrednje Slovenije, Notranjske in Kočevske, kjer se bo meja sneženja do zgodnjega popoldneva marsikje spustila do nižin, drugod bo ostala nekaj 100 metrov višje. Jutro bo marsikje še toplo s temperaturami okoli 10 stopinj Celzija, nato se bo ohladilo, tako da bodo popoldanske temperature v večjem delu države le nekaj stopinj nad ničlo. Ohladitev bo pospremil okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja, ki bo popoldne in zvečer na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro.

V ponedeljek bo dele Slovenije pobelil sneg. FOTO: Damjan Žibert