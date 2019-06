Ponedeljek sončen in vroč, v torek plohe in nevihte

Ponedeljek bo sončen in vroč, popoldne se bo v severni polovici Slovenije nekoliko pooblačilo, na skrajnem severozahodu že lahko nastane kakšna nevihta. Zapihal bo topel jugozahodni veter in živo srebro potisnil še nekaj stopinj višje kot danes. Na jugovzhodu Slovenije tako pričakujemo okoli 36 stopinj, stopinja manj bo v osrednji Sloveniji in na severovzhodu, na Goriškem jih bo 33, ob morju in v zgornjem delu Gorenjske bo 32 stopinj Celzija.

Pred nami je še ena jasna in mirna noč z znosnimi temperaturami, najbolj sveže bo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske, kjer bo okoli 12 stopinj Celzija, v preostalem delu Slovenije bo med 15 in 17 stopinjami, ob morju jih bo 19.

Agencija RS za okolje (Arso) za ponedeljek sicer napoveduje veliko toplotno obremenitev po večini države. Ob hujši vročini priporočajo omejitev gibanja na prostem za jutranje in večerne ure. Predvsem mlajše in starejše ljudi opozarjajo, naj v času visokih temperatur ostajajo na hladnem, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru.

Na Primorskem medtem še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V naravi je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Kaj nas čaka v prihodnjih dneh?



V torek se bodo v severni Sloveniji že dopoldne pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nato okrepile in se popoldne razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severni veter, vročina bo popustila. Torkovo jutro bo toplo, čez dan pa bo temperatura v večjem delu Slovenije ostala pod 30 stopinjami. Sreda bo precej sončna, vmes bo nekaj oblačnih obdobij in nastalo bo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature bodo okoli 27 stopinj. Podobno vreme bomo imeli tudi v četrtek, večinoma bo sončno in suho, zlasti popoldne bo nekaj krajevnih padavin. Temperature bodo zelo prijetne, nekoliko topleje bo ponovno ob koncu tedna.