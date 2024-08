Ponedeljek verjetno najtoplejši dan poletja, vročina se nadaljuje

V ponedeljek je bilo najbolj vroče na jugozahodu države, zelo toplo pa je v teh dneh tudi na višjih nadmorskih višinah. Temperaturni rekord pa je bil izmerjen na Krnu (2244 metrov) 32,4 stopinje Celzija. Zelo vroče je bilo tudi na 748 metrov visokih Tatrah, kjer so izmerili 33,1 stopinje Celzija. Na Slavniku (1020 metrov) so izmerili 31,4 stopinje Celzija, na Davči (1020 metrov) 31 stopinj Celzija, na Sviščakih (1032 metrov) 29,6 stopinje Celzija, na Nanosu, ki leži 1241 metrov nad morjem, pa 29,4 stopinje Celzija, so na družbenih omrežjih zapisali na Arsu.

Podobno visoke temperature bomo imeli do vključno sobote. V nedeljo bo vročina prehodno nekoliko popustila. A najverjetneje ne za dolgo, saj se bomo že v prihodnjem tednu, kot vse kaže, spet vzpenjali po temperaturni lestvici.

Možno je, da je bil včerajšnji dan najbolj vroč, morda bo tudi današnji, je dejala vremenoslovka na Arsu Eva Bezek. Oranžno opozorilo, ki je sprva veljalo le za južni del države, so na Arsu do vključno petka razširili na vso državo. V soboto je za zdaj oranžno obarvana le Primorska, a bodo visoke temperature vztrajale, bo pa nekaj več oblačnosti in zato tudi nekoliko hladneje. "Bližala se nam bo že vremenska fronta, ki nas bo nato prešla v nedeljo oziroma ponedeljek," je dejala Bezek.