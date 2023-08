Ponedeljkove izjeme: za nekatere zaposlene bo odrejeno delo

Na ministrstvu za zdravje so izdali dopis, s katerim javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem svetujejo, da naročenih pacientov ne odjavljajo od dogovorjenih terminov na dan solidarnosti, 14. avgusta. Menijo namreč, da je z vidika zdravstva dan solidarnosti najbolje izkoriščen v opravljanju zdravstvenih storitev. Da gre za kritično infrastrukturo, ki bi morala delovati, je opozoril tudi minister za delo Luka Mesec , strinjajo se tudi v Fidesu.

Upravne enote in vrtci

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik bo po besedah Bezjak Cirmanove pozvala upravne enote, naj bodo odprte.

Zaradi izrednih razmer bodo v ponedeljek izjemoma dovolili promet tovornih vozil, katerih največja masa presega 7,5 ton – dovoljen bo torej mednarodni transportni promet.

Če bo treba, bodo v ponedeljek na območjih, ki so jih prizadele poplave, za nudenje varstva otrok odprti vrtci. Na ta dan bodo kot običajno delali tudi izvajalci nujnih storitev, kot so tudi izvajalci institucionalnega varstva, kamor sodijo domovi za starejše.

Vsi plačilni sistemi bodo v ponedeljek delovali nemoteno, tudi vsi plačilni nalogi z valuto 14. avgust bodo poravnani kot na običajen delovni dan. To pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov, sredstva pa nakazana na račune prejemnikov plačil. To velja za vsa domača in čezmejna plačila, poslovanje na bankomatih in plačevanje s karticami, pa tudi za poslovanje spletnih in mobilnih rešitev posameznih bank.

Bančne poslovalnice bodo v ponedeljek medtem zaprte, bodo pa delale zavarovalnice. Na Ljubljanski borzi se ne bo trgovalo.

Hkrati bosta v ponedeljek medkrajevni avtobusni javni potniški promet in notranji železniški promet delovala po načrtovanem počitniškem voznem redu za delovni dan. Določene linije se zaradi neprevoznih prometnic še vedno ne izvajajo, kjer je mogoče, pa so urejeni obvozi. Ažurne informacije so na voljo na spletnih straneh koncesionarjev avtobusnega prometa in Slovenskih železnic, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Posamezna ministrstva bodo izvajanje morebitnih drugih nujnih storitev še sporočila v najkrajšem možnem času, je še napovedala Bezjak Cirmanova. Ob tem je spomnila, da že velja odredba poveljnika Šestana, da so lahko trgovine odprte ob nedeljah in ob dneva prostih dnevih, ni pa nujno, če se trgovci odločijo drugače.