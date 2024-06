Vzhod države po ponedeljkovih nalivih marsikje pod vodo

Kot je zjutraj sporočila uprava za zaščito in reševanje, so sicer zvečer in ponoči gasilci in delavci cestnih in komunalnih služb odpravljali posledice krajevnih močnih nalivov dežja z vetrom in točo, ki so zajeli območja regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor, Murska Sobota in Ptuj. Največ dogodkov so zabeležili na območju Radencev in Gornje Radgone.

Meteorna voda je zalivala predvsem kletne prostore objektov, sprožilo se je 16 zemeljskih plazov. Zabeležili so 131 dogodkov, v katerih je posredovalo 47 gasilskih enot.

Obsežne poplave v občini Radenci

Zaradi lokalnih močnih in dolgotrajnejših nalivov so v ponedeljek močno narasli in poplavili nekateri hudourniški vodotoki, zlasti v severovzhodni Sloveniji. Največ težav so poplave in plazovi povzročili v nekaterih podravskih občinah, v Halozah in Prlekiji, je poročal Meteoinfo. Na tamkajšnjem območju je lokalno klestila tudi toča.

Do obsežnih poplav je včeraj popoldan in zvečer prišlo predvsem na območju občine Radenci. Tamkajšnji župan Roman Leljak je delil več fotografij poplavljenih cest, voda je zalila dvorišča in avtomobile ter številne objekte.