Voyo.si
Slovenija

Ponekod elektrike ne bo še nekaj dni

Maribor, 21. 02. 2026 07.20 pred 58 minutami 2 min branja 12

Avtor:
N.L. STA
Zemljevid izpadov Elektro Maribor

Na severovzhodu Slovenije bodo nadaljevali z odpravljanjem težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju. Odpravljanje poškodb bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Na pomoč bodo priskočile tehnične ekipe iz celotne Slovenije. Padavine so sicer po državi medtem ponehale.

Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000. Danes zjutraj pa okoli 32.600.

Zemljevid izpadov Elektro Maribor
Zemljevid izpadov Elektro Maribor
FOTO: Elektro Maribor

Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.

Intervencije
Intervencije
FOTO: Uprava za zaščito in reševanje

V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova - Kuzma, prehod Sotina in Petrovci - Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato bodo danes zjutraj začeli z vzpostavljanjem prevoznosti.

Višina snežne odeje

V vzhodnem delu države je v Murski Soboto padlo 10 centimetrov snega, prav toliko tudi v Mariboru. V Slovenskih Konicah 6, na Ptuju 14. Sv. Trije Kralji na Pohorju pa imajo kar 42 centimetrov debelo snežno odejo, kažejo podatki Arsa. 

Višina snežne odeje
Višina snežne odeje
FOTO: Arso

Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.

Brez napajanja je v določenem trenutku ostalo več kot 70.000 odjemalcev Elektra Maribor, a so uspeli v nekaj urah to številko več kot prepoloviti. Posledično je bila motena tudi oskrba s pitno vodo na celotnem območju javnega sistema Mariborski vodovod.

vreme zima sneg maribor elektro maribor

SDS in NSi za presojo ustavnosti, Maljevac: Poceni volilni bonbonček

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
21. 02. 2026 08.32
Meter snega je v naših krajih pričakovano. Sneg pade, se stopi, življenje gre dalje. Ne more pa 20 cm snega ustaviti življenje. V elektro podjetjih redno dobivajo ogromne količine denarja iz naslova omrežnin. Namenska stredstva za vzdrževanje in izgradnjo novega omrežja imajo ves čas. Kje so ga porabili ker delo ni opravljeno. Kaj delajo dobro plačani ljudje v tem podjetju da svojega dela niso opravili? Kdo jim to dovoli? Potrebna je kriminalistična preiskava kaj se dogaja v sistemu da dokazano ne deluje? To je danes glavno vprašanje
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
21. 02. 2026 08.26
smo bli brez stroma 14dni k biu zled....tk da.mate se cas
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
21. 02. 2026 08.25
Aja in zakaj plačujemo omrežnino, pa one tarifne bloke?
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
21. 02. 2026 08.29
Vprašaj holoba.
Odgovori
0 0
BroNo1
21. 02. 2026 08.20
Prav spomnim se, da zadnji podoben primer na tem območju je bil za vlado osamljen slučaj in da se ne bo več zgodilo, kaj je bil za njih vzrok, se ne spomnim ampak evo spet - izredne raznere za 20 cm snega. Dajte no sama nakladancija je te vlade. Zdaj pa vsi tja gor, ki so klibasali in čistit elektrovode…..
Odgovori
+3
3 0
cilinderr
21. 02. 2026 08.07
koliko je bilo mrtvih v teh izrednih razmerah?
Odgovori
+1
1 0
Golobova ovca
21. 02. 2026 08.03
Zapade 10 cm snega pa cela panika. Da bi pa kdo kupil prave zimske gume ko je bil čas to pa ne
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
21. 02. 2026 08.02
Nesposobnost. In toliko denarja se plačuje za vzdrževanje omrežja. Kje je ta denar? V nagradah menagerjev?
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
21. 02. 2026 08.01
20 cm snega je naredilo tako razdejanje? Kje se je potrošil denar od omrežnine? To niti slučajno ni malo denarja, narejenega nič. Gledamo kriminalko v glavnih vlogah politike v spregi z elektro energetskem sistemom? Golob izhaja iz tam in zdaj še vlada. Kje so rezultati? So vsi rezultati samo kriminal? A zdaj bi jim dali še en mandat?
Odgovori
+4
4 0
Pompozni
21. 02. 2026 08.13
Če bi bil SDS ,ne bi potrgalo kablov, anede?
Odgovori
-2
0 2
Smuuki
21. 02. 2026 08.26
Ni važno kaj si. Važno je če sistem vzdržuješ, ga obnavljaš, obsekaš daljnovod trase. Če bi to bilo izvedeno nihče ne bi vedel za 20 cm snega. To res ni nekaj neobičajnega v naših krajih. Obrežnino ves čas drago plačujemo. Kje je zdaj ta denar če ni bil porabljen za vzdrževanje, če ni nič novega v omrežju. To je vprašanje ne iz katere stranke je
Odgovori
0 0
bibaleze
