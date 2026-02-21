Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000. Danes zjutraj pa okoli 32.600.

Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.

V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova - Kuzma, prehod Sotina in Petrovci - Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato bodo danes zjutraj začeli z vzpostavljanjem prevoznosti.

V vzhodnem delu države je v Murski Soboto padlo 10 centimetrov snega, prav toliko tudi v Mariboru. V Slovenskih Konicah 6, na Ptuju 14. Sv. Trije Kralji na Pohorju pa imajo kar 42 centimetrov debelo snežno odejo, kažejo podatki Arsa.

Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.

Brez napajanja je v določenem trenutku ostalo več kot 70.000 odjemalcev Elektra Maribor, a so uspeli v nekaj urah to številko več kot prepoloviti. Posledično je bila motena tudi oskrba s pitno vodo na celotnem območju javnega sistema Mariborski vodovod.