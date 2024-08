Ponekod kilometrski zastoji, 'pločevina' se vrača s počitnic

Predvsem zaradi zaključka počitnic v nekaterih državah in bližajočega šolskega leta je na slovenskih cestah promet znova zgoščen. Zastoji nastajajo na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti ter zahodni in južni ljubljanski obvoznici. Na slovenski strani predora Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga pet kilometrov, avstrijski strani pa tri kilometre. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas.