Ponekod klestila toča, tudi mokra Zofka prinaša padavine

Danes bo precej oblačno. Padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 m. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 C. Sicer se vreme umirja. Potem ko je Arso v četrtek izdal oranžno opozorilo za zahodni in osrednji del Slovenije, je danes izdal rumeno opozorilo za celotno državo.

Mokra Zofka bo letos potrdila svoj sloves. FOTO: Bobo

Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 C. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. Potem ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Z njo je povezanih več pregovorov, med drugim: Če Zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme prida ni.

Močna nevihta s točo

Burno vremensa dogajanje je bilo tudi v četrtek pozno zvečer. V dveh urah je močna nevihta z nalivom največ težav povzročila na območju Nove Gorice, kjer je meteorološka postaja v dveh urah izmerila okoli 60 mm padavin, so sporočili z Arsa. Na Goriškem je padala tudi toča, neurje pa se je nato pomaknilo proti Idriji.

Kraj Vojsko nad Idrijo je zvečer prekrila več centimetrov debela plast ledenih zrn, poroča Meteoinfo.

