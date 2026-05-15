Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ponekod klestila toča, tudi mokra Zofka prinaša padavine

Ljubljana, 15. 05. 2026 06.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Toča

Danes goduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali "poscana" Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. V četrtek pozno zvečer pa je pas med Novo Gorico in Idrijo zajela močna nevihta, ponekod je padala tudi toča.

Danes bo precej oblačno. Padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 m. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 C.

Sicer se vreme umirja. Potem ko je Arso v četrtek izdal oranžno opozorilo za zahodni in osrednji del Slovenije, je danes izdal rumeno opozorilo za celotno državo.

Mokra Zofka bo letos potrdila svoj sloves.
Mokra Zofka bo letos potrdila svoj sloves.
FOTO: Bobo

Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 C.

V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik.

Potem ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Z njo je povezanih več pregovorov, med drugim: Če Zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme prida ni.

Močna nevihta s točo

Burno vremensa dogajanje je bilo tudi v četrtek pozno zvečer. V dveh urah je močna nevihta z nalivom največ težav povzročila na območju Nove Gorice, kjer je meteorološka postaja v dveh urah izmerila okoli 60 mm padavin, so sporočili z Arsa. Na Goriškem je padala tudi toča, neurje pa se je nato pomaknilo proti Idriji. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kraj Vojsko nad Idrijo je zvečer prekrila več centimetrov debela plast ledenih zrn, poroča Meteoinfo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozno zvečer se je pas neviht pomikal proti Notranjski in osrednji Sloveniji.

vreme vremenska napoved Arso toča Zofka

Starši niso krivi za vse. So pa odgovorni za spremembo

V kraju na nadmorski višini 900 metrov pouk že 210 let: danes še štirje razredi

24ur.com Prihaja dež: padlo bo toliko padavin, kot jih povprečno v celem mesecu
24ur.com ANIMACIJA: Do konca tedna nas bosta prešla dva izrazitejša padavinska pasova
24ur.com Prešla nas bo hladna fronta, možna tudi sodra
24ur.com Zakaj nas obilne padavine najpogosteje zajamejo prav jeseni?
24ur.com Krajevne nevihte tokrat predvsem v družbi močnih nalivov
24ur.com Ponekod se bo ohladilo do ledišča. Bo Zofka prinesla dež?
24ur.com Močni sunki vetra, dež se lahko ponekod spremeni v snežinke
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava Noah Cyrus
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
vizita
Portal
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
cekin
Portal
Zaslužite 1.000, 1.500 ali 2.500 evrov? Razlika v vašem vsakdanu je večja, kot si mislite
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
dominvrt
Portal
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
5 piknik solat, zaradi katerih bodo gostje pozabili na čevapčiče
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713