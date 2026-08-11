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Ponekod močna neurja: podrta drevesa, razkrite strehe, poplavljene kleti

Starše, 11. 08. 2026 22.37 pred 11 urami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Po neurju v občini Starše

Občina Starše je na spletu sporočila, da jih je zvečer zajelo močno neurje. Močan veter je tam podiral drevesa in razkrival strehe, meteorna voda je zalila kleti. Na terenu so gasilci iz več gasilskih društev, pomaga pa jim tudi Gasilska brigada Maribor. "Prednostno bomo obravnavali primere, kjer je pomoč potrebna takoj," ob tem sporočajo iz občine. Več dogodkov so zabeležili tudi na območju Kungote, v Ilirski Bistrici je sunek vetra odkril del ostrešja na gradu Prem.

Občina Starše je na spletu sporočila, da zaradi posledic neurja na terenu posredujejo gasilci PGD Starše, PGD Prepolje, PGD Trniče in PGD Zlatoličje ter Občinski režijski obrat. Pomagajo jim kolegi iz Gasilske brigade Maribor z avtolestvijo.

Ekipe posredujejo na 17 lokacijah v naseljih Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik, kjer odpravljajo posledice neurja in pomagajo občanom. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so prav z njihovega območja prejeli največ prijav zaradi posledic neurja; gasilci posredujejo zaradi več poškodovanih oziroma razkritih streh, podrtih dreves in poplavljenih kleti.

Po neurju v občini Starše
Po neurju v občini Starše
FOTO: Občina Starše

"Občane prosimo za razumevanje in potrpežljivost, saj je intervencij veliko, zmogljivosti na terenu pa so trenutno omejene. Nenujne zadeve, ki lahko počakajo do jutri, lahko občani po elektronski pošti sporočijo Gasilski zvezi Starše na naslov gzstarse@gmail.com. Za nujne primere je vedno na voljo številka 112. Tako bomo lahko prednostno obravnavali primere, kjer je pomoč potrebna takoj," so sporočili z občine.

Zahvaljujejo se gasilcem, občinskemu režijskemu obratu in vsem, ki v zahtevnih razmerah pomagajo na terenu.

Sunek vetra odkril del ostrešja na gradu, drevo podrl na vozilo

Več dogodkov so sicer zabeležili tudi na območju Kungote, kjer je veter podiral drevesa, ter v občinah Rače - Fram, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Polzela, Prebold in Jesenice. Na Jesenicah je veter odkril del strehe, gasilci pa so zavihano pločevinasto kritino poravnali in pritrdili z letvami.

V Račah - Framu so gasilci zavarovali kraj dogodka in sanirali poškodovano streho, v Pivki pa je sunek vetra odlomil del debla drevesa, ki je ogrožalo električne žice.

V Ilirski Bistrici je sunek vetra odkril del ostrešja na gradu Prem, gasilci PGD Ilirska Bistrica so s folijo in vrečami zaščitili približno tri kvadratne metre odkritega ostrešja.

V Dutovljah v občini Sežana pa je močan veter podrl drevo na parkirano vozilo in bližnji nadstrešek.

Meteorna voda je medtem težave povzročala tudi na območju Jesenic in Polzele.

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KOMENTARJI1

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travc
12. 08. 2026 08.35
Vse naravno?Malo morgen.
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