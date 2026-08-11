Ponekod močna neurja: podrta drevesa, razkrite strehe, poplavljene kleti

Občina Starše je na spletu sporočila, da zaradi posledic neurja na terenu posredujejo gasilci PGD Starše, PGD Prepolje, PGD Trniče in PGD Zlatoličje ter Občinski režijski obrat. Pomagajo jim kolegi iz Gasilske brigade Maribor z avtolestvijo. Ekipe posredujejo na 17 lokacijah v naseljih Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik, kjer odpravljajo posledice neurja in pomagajo občanom. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so prav z njihovega območja prejeli največ prijav zaradi posledic neurja; gasilci posredujejo zaradi več poškodovanih oziroma razkritih streh, podrtih dreves in poplavljenih kleti.

Po neurju v občini Starše FOTO: Občina Starše

"Občane prosimo za razumevanje in potrpežljivost, saj je intervencij veliko, zmogljivosti na terenu pa so trenutno omejene. Nenujne zadeve, ki lahko počakajo do jutri, lahko občani po elektronski pošti sporočijo Gasilski zvezi Starše na naslov gzstarse@gmail.com. Za nujne primere je vedno na voljo številka 112. Tako bomo lahko prednostno obravnavali primere, kjer je pomoč potrebna takoj," so sporočili z občine. Zahvaljujejo se gasilcem, občinskemu režijskemu obratu in vsem, ki v zahtevnih razmerah pomagajo na terenu.

Sunek vetra odkril del ostrešja na gradu, drevo podrl na vozilo