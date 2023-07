Ponekod na avtocestah nastajajo zastoji, na primorski avtocesti nesreča

Že dopoldan je Prometno-informacijski center pisal in opozarjal na povečan promet na štajerski avtocesti, kjer so od Šentilja proti Mariboru nastajali zastoji. Zamuda je tam še vedno daljša od ene ure. Zastoj je od priključka Zakl proti Hrvaški.

Povečan promet je danes tudi na cestah proti Primorski in proti mejnim prehodom s Hrvaško. V delu Avstrije, Češke, Slovaške in Švice so se namreč začele počitnice.

Zastoji tako nastajajo tudi na razcepu Kozarje proti Primorski ter med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na cesti Šentilj–Pesnica, na cesti Koper–Šmarje–Dragonja v obe smeri in Lucija–Strunjan.

Na primorski avtocesti je med Lomom in Uncem zaradi prometne nesreče oviran promet proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu. Nastaja zastoj na relaciji Logatec–Unec. "Z osebnim vozilom lahko avtocesto zapustite že na Vrhniki," svetuje Prometno-informacijski center.

Na gorenjski avtocesti je med priključkoma za Kranj proti Avstriji zaradi okvare vozila oviran promet. Približno polkilometrski zastoj pa je pred Karavankami v smeri Avstrije.