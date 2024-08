Prometno obremenjen vikend: Ponekod po Sloveniji daljši zastoji

Na agenciji opozarjajo na varno udeležbo v prometu in zadostno pitje tekočine

Danes promotorji prometne varnosti udeležence v prometu oskrbujejo z vodo in preventivnimi nasveti na postajališčih Ravbarkomanda, Šentilj, Starine, Murska Sobota in Lom v obe smeri, Lopata in Obrežje v smeri Ljubljane in Hrušica v smeri predora Karavanke.

Kot so sporočili z agencije, pričakujejo visoko gostoto prometa in povečano število tovornih vozil. Številni domači in tuji turisti se vračajo domov po praznikih, končujejo se tudi poletne šolske počitnice v nekaterih nemških zveznih deželah. Zastoji, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi neviht ali toče dodatno vplivajo na vozne sposobnosti, so zapisali. Agencija voznikom svetuje, naj se na pot skrbno pripravijo in seznanijo z informacijami o morebitnih cestnih zaporah.

Vse to od vseh udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo. Na agenciji pozivajo, naj vozniki med vožnjo odložijo mobilni telefon in naprave, ki motijo pozornost med vožnjo, upoštevajo razmere v prometu, vozijo na ustrezni varnostni razdalji in s prilagojeno hitrostjo. Kot so navedli, voznik med pisanjem SMS-sporočila štirikrat več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni vožnji. Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Za volan naj vedno sedejo trezni, opozarjajo.

"V primeru zastojev na avtocestah in hitrih cestah ne pozabite na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Vedno in brez izgovorov poskrbite za dosledno uporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih in dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar! Zelo hitro namreč lahko pride do vročinskega udara, za kar so še posebej dovzetni otroci," so pozvali na agenciji.

Opozarjajo tudi, da je za vse udeležence v prometu ključna spočitost. Posebno daljše vožnje so fizično in psihično naporne, utrujenost in zaspanost pa močno povečata možnost za nastanek prometne nesreče. Med daljšo vožnjo v poletni vročini so redni postanki in ustrezna osvežitev nujni, so dodali.

V prejšnji preventivni akciji pred tremi tedni je Agencija za varnost prometa udeležencem v prometu razdelila približno 4900 plastenk vode in 4000 letakov.