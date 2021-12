Ponekod na Gorenjskem že sneži, v gorah tretja stopnja nevarnosti snežnih plazov

Četrtek bo obarvan z oblaki in padavinami. V delu Gorenjske in Koroške po dopoldanskem dežju sledi snežna pošiljka, proti večeru pa bo začelo snežiti tudi marsikje drugod po Sloveniji. Hidrologi opozarjajo, da bodo reke naraščale, možno je razlivanje Ljubljanice. Tudi morje še vedno poplavlja. Prave zimske razmere pa so v gorah, zato ni odveč opozorilo, da je nad okoli 1800 metrov tretja stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov po evropski petstopenjski lestvici.

Ker v Slovenijo doteka hladnejši zrak, se bo meja sneženja dopoldne v delu Gorenjske in Koroške spustila do dolin, proti večeru bo dež začel prehajati v sneg tudi ponekod drugod v notranjosti Slovenije, so sporočili predstavniki Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

icon-expand V Kranjski Gori že sneži. FOTO: 24ur.com

Na Primorskem bo zvečer zapihala burja, v notranjosti pa severni veter. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Ponoči bodo sprva še padavine, tudi ponekod po nižinah bo snežilo. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Jutranje temperature bodo od –5 do 2, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu severni veter, so še napovedali pri Centru za obveščanje.

Zima v gorah: na Voglu in Kredarici že 75 centimetrov snega; nevarnost proženja kložastih plazov Ker se bliža konec tedna, bo marsikdo pomislil na obisk hribov. Medtem ko doline še niso zasijale v zimski podobi, pa je v visokogorju drugače. Na Voglu in Kredarici je snežna odeja debela že 75 centimetrov, kar je treba upoštevati, če načrtujemo pot v višje lege. Nevarnost snežnih plazov je namreč na nadmorskih višinah nad okoli 1800 metrov znatna, tretje stopnje, nižje pa večinoma zmerna, druge stopnje po evropski petstopenjski lestvici. Nevarna so predvsem mesta z napihanim snegom, kjer lahko na strmih pobočjih že ob manjši obremenitvi sprožite kložasti plaz, na manj strmih pobočjih pa ob veliki dodatni obremenitvi snežne odeje. Spontano plazenje je malo verjetno, so opozorili pri Centru za obveščanje.

icon-expand Na Kredarici je 75 centimetrov snega. FOTO: Arso

Po njihovih besedah je napihan sneg na vseh straneh gora. V torek je bilo še mrzlo, do srede pa se je otoplilo, zato se je sneg, ki je zapadel ob koncu tedna, začel sesedati in preobražati. Toda jugozahodni veter dela nove zamete. Vetru izpostavljene lege so tako močno spihane, zaradi vetra je nastala tudi skorja, ki ponekod zdrži človeško težo, so pojasnili. Zaradi vseh teh vremenskih pojavov je nastalo veliko klož. V zatišnih legah je sneg mehak in se globoko predira. Snežna odeja se bo v hribih tudi danes nekoliko sesedla, a bo danes in v noči na petek zopet zapadlo od 10 do okoli 40 centimetrov snega. Količina bo seveda odvisna od nadmorske višine, pa tudi od geografske lege. Tokrat bo nekoliko manj snega zapadlo v Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah, predvidoma do 40 centimetrov, več v osrednjem delu naših gora, spet nekoliko manj pa v vzhodnih Karavankah. Nad okoli 1500 metrov bo sneg že na začetku večinoma suh, nižje pa moker, so napovedali pri Centru za obveščanje. Veter bo ob sneženju delal nove zamete in opasti, sprva predvsem na vzhodnih, nato pa na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Nižje, kjer bo sprva deževalo, se bo sneg talil, s strmih travnatih pobočij se bodo lahko sprožili posamezni talni plazovi mokrega snega. "Višje se bo nevarnost plazov ohranila predvsem zaradi novih klož, sprva pa tudi zaradi novega snega, ki se bo lahko plazil s strmih pobočij. Ob koncu tedna bo v gorah mrzlo, zato se plazovne razmere ne bodo kaj dosti izboljšale," so pojasnili. Do petka zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo. Temperatura v hribih bo pod ničlo. V soboto bo suho vreme, v noči na nedeljo pa bodo spet padavine, a jih bo manj kot danes, so še napovedali pri Centru za obveščanje.

icon-expand Hidrološko stanje in napoved FOTO: Arso

Nadaljevanje naraščanja rek danes in v noči na petek Vodnatost rek v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji je velika in se hitro povečuje. Drugod je vodnatost še srednja, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Naraščanje rek se bo danes in v noči na petek še nadaljevalo. Tudi reke na jugu in vzhodu ter v osrednjem delu države bodo dosegle velike pretoke. Ljubljanica se lahko na Ljubljanskem barju razlije v manjšem obsegu, močneje bodo narasli tudi njeni kraški pritoki. Razlivanja rek so možna tudi v hribovitih delih zahodne Slovenije. V petek bo večina rek začela upadati, naraščale bodo le večje reke v spodnjem toku in kraške reke v porečjih Ljubljanice in Krke, so opozorili na Arsu.

