Ponekod omejitve pri delovanju športnih objektov in novoletni razsvetljavi

V Mestni občini Kranj pa so se zaradi varčevanja letos odločili, da bodo novoletno razsvetljavo v starem mestnem jedru ponoči ugašali. Sicer pa so, kar zadeva varčevanje z energenti, na občini pojasnili, da že več let aktivno delajo na čim večjih prihrankih energije. V zadnjih 20 letih so pristopili k energetskim sanacijam javnih stavb in javne razsvetljave, prihranke pa ustvarjajo tudi na račun projekta e-mobilnost.

Mestna občina Novo mesto se je skupaj z Zavodom Novo mesto zaradi rasti cen, ki vplivajo na stroške obratovanja in vzdrževanja, nedavno odločila za prilagojeno obratovanje dveh športnih objektov. Do nadaljnjega je tako zaprt bazen na Osnovni šoli Grm, olimpijskega centra v Češči vasi pa do nadaljnjega ne bodo ogrevali. Tamkajšnja vadba je sicer še možna, so navedli na občini.

V zaključni fazi je postopek izbora zasebnika, s katerim bo kranjska občina v prihodnjem letu energetsko prenovila še devet objektov. Poleg tega se je občina lotila projekta postavitve sončnih elektrarn na strehe objektov v lasti občine. Pripravlja pa tudi projekt daljinskega sistema ogrevanja na obnovljive vire energije za del območja Zlatega polja.

Janković ne pričakuje večjih težav pri energetski oskrbi javnih objektov v prestolnici

Mestna občina Ljubljana je na področju ogrevanja nekatere ukrepe že sprejela, nekatere še bo. Na področju ogrevanja so uvedli znižan režim ogrevanja, ko se denimo ob nezasedenosti prostorov ogrevanje zmanjša, in, skladno s priporočili vlade, nižje temperature v prostorih.

Hkrati na ljubljanski občini preučujejo možnosti za uvedbo še drugih ukrepov. Med možnimi so izklop ali znižanje osvetlitve svetlobnih transparentov, osvetljevanja zgradb in drugih objektov. Kot možne omenjajo še varčno uporabo razsvetljave v stavbah, pravilno uporabo naravnega in prisilnega prezračevanja, pravilno nastavitev termostatskih glav, kjer so te nameščene, in pravilno uporabo senčil v času ogrevalne sezone, so za STA pojasnili na občini.

Župan Zoran Janković pa je minuli teden na redni tedenski novinarski konferenci dejal, da jeseni in pozimi ne pričakuje večjih težav pri energetski oskrbi javnih objektov v prestolnici. Napovedal je, da se bodo z občinami, ki so družbenice Javnega holdinga Ljubljana, še pogovarjali o ukrepih za zmanjšanje energije. Najlažje je, tako župan, zapirati telovadnice in bazene, a to prinese številne negativne učinke na javno zdravje. Enako bi številne negativne učinke prineslo zapiranje knjižnic, kulturnih objektov idr.