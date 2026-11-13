Ponekod padle prve snežinke: višje predele Slovenije pobelil sneg

Prvi letošnji sneg so med drugim dočakali v Kočevski Reki, na Svetem Primožu nad Kamnikom, Mrzlem vrhu, Kureščku in pri Iztokovi koči pod Golaki.
Predvsem v višjih legah je sneg ponekod že pobelil okolico in ustvaril prve zimske prizore letošnje sezone.
V visokogorju se je snežna odeja že opazneje odebelila. Na Kredarici so zjutraj izmerili 25 centimetrov snega, od tega 10 centimetrov svežega, medtem ko je na Kaninu v zadnjih 12 urah zapadlo sedem centimetrov snega.
Vremenski preobrat tako napoveduje vse bolj zimske razmere v višje ležečih delih države, medtem ko nižine za zdaj ostajajo predvsem deževne.
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