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Slovenija

Ponekod padle prve snežinke: višje predele Slovenije pobelil sneg

Ljubljana, 13. 11. 2026 20.23 pred 27 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.H.
Ponekod padel prvi letošnji sneg

Medtem ko je večji del Slovenije zajelo deževno vreme, pa so v nekaterih krajih dočakali prve snežinke. Zaradi ohladitve se je meja sneženja čez dan postopoma spuščala in ponekod dosegla okoli 500 metrov nadmorske višine.

Prvi letošnji sneg so med drugim dočakali v Kočevski Reki, na Svetem Primožu nad Kamnikom, Mrzlem vrhu, Kureščku in pri Iztokovi koči pod Golaki. 

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Predvsem v višjih legah je sneg ponekod že pobelil okolico in ustvaril prve zimske prizore letošnje sezone.

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V visokogorju se je snežna odeja že opazneje odebelila. Na Kredarici so zjutraj izmerili 25 centimetrov snega, od tega 10 centimetrov svežega, medtem ko je na Kaninu v zadnjih 12 urah zapadlo sedem centimetrov snega.

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Vremenski preobrat tako napoveduje vse bolj zimske razmere v višje ležečih delih države, medtem ko nižine za zdaj ostajajo predvsem deževne.

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KOMENTARJI1

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timotheman
13. 11. 2026 21.11
omg sneg?? kaj je to? hitro paniko naredit...da ga barem zapade 5 metrov, tapravo zimo je treba tako kot včasih...ampak vsi vemo da tega več nikoli ne bo
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