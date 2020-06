Meteorna voda zalila prostore doma upokojencev v Ormožu, v Veliki Polani večja količina toče

Nestanovitno vreme, ki bolj spominja na aprilsko kot junijsko, se nadaljuje. Danes so se po državi pojavljale lokalne nevihte, ponekod sta jih spremljali tudi sodra in celo toča.

Ob 16.43 je v Ormožu meteorna voda zalila prostore doma upokojencev na Ulici dr. Hrovata. Gasilci PGD Ormož so iz dveh objektov prečrpali tri kubične metre vode ter pomagali osebju pri čiščenju. Ob 17.51 pa je na Ptujski cesti v Ormožu meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ormož so izčrpali okrog pet kubičnih metrov vode, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Kaj nas čaka?

Nekatere nevihte bodo lahko predvsem na Štajerskem in v Prekmurju spremljali lokalno močnejši nalivi s sunki vetra in drobno točo, zvečer pa bo kakšna močnejša nevihta možna tudi na Primorskem in v zahodnem delu Gorenjske.

Četrtek bo v zahodni Sloveniji oblačen. Krajevne padavine, ki bodo že zjutraj nastajale na območju Julijskih Alp in Snežnika, se bodo popoldne krepile in širile tudi nad osrednje kraje. Na vzhodu bo do večera še suho, deloma sončno in vetrovno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

V petek bo na vreme pri nas vplival ciklon s hladno fronto, zato bo povsod oblačno in deževno, nastajale bodo tudi nevihte z nalivi. Dopoldne bo še pihal jugozahodnik, popoldne pa bo zapihal severnik.

Več preberite tukaj.