Ponekod po državi sneži, sneg se oprijema cestišč

Zaradi večjega števila plužnih in posipnih skupin je daljši čas potovanja.
Na prelazih je v primeru snega obvezna uporaba verig. Zaradi zimskih razmer na cesti Col - Črni Vrh - Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.
Na regionalni cesti Selo - Ajševica - Vogrsko in Razdrto - Podnanos - Vipava zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
Popolni zapori sta na cesti Kanal - Lig - Mišček - Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu ter na cesti Dobrovo - Neblo zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz je po lokalnih cestah.
Na regionalni cesti Solkan - Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.
Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških Brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom, še opozarja Prometno-informacijski center.
Padavine bodo ponehale
Slovenijo je ponoči prešla hladna fronta. Na meji med hladnim zrakom s severa in toplim z juga so nastajale tudi nevihte z nalivi. Ob izraziti ohladitvi se je meja sneženja ponoči naglo spuščala.
Danes dopoldne bodo padavine ponehale tudi v južni Sloveniji. Čez dan se bo zjasnilo, več oblačnosti pa bo ostalo na jugovzhodu. Pozno popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha, napovedujejo na Arsu.
Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.
