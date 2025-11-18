Ponekod po državi sneži, sneg se oprijema cestišč

Na prelazih je v primeru snega obvezna uporaba verig. Zaradi zimskih razmer na cesti Col - Črni Vrh - Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Na regionalni cesti Selo - Ajševica - Vogrsko in Razdrto - Podnanos - Vipava zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Popolni zapori sta na cesti Kanal - Lig - Mišček - Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu ter na cesti Dobrovo - Neblo zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz je po lokalnih cestah.

Sneg na avtomobilih je danes zjutraj pričakal tudi voznike v Ljubljani.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških Brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom, še opozarja Prometno-informacijski center.

Na regionalni cesti Solkan - Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Slovenijo je ponoči prešla hladna fronta. Na meji med hladnim zrakom s severa in toplim z juga so nastajale tudi nevihte z nalivi. Ob izraziti ohladitvi se je meja sneženja ponoči naglo spuščala.

Danes dopoldne bodo padavine ponehale tudi v južni Sloveniji. Čez dan se bo zjasnilo, več oblačnosti pa bo ostalo na jugovzhodu. Pozno popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha, napovedujejo na Arsu.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.