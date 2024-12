Ponekod pobelil sneg, na Primorskem oranžno opozorilo pred burjo

Pihal bo severni veter, ki bo predvsem pod Karavankami tudi močan. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. Danes zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Ponekod na Gorenjskem bodo sunki severnega vetra lahko dosegali hitrost med 70 in 90 kilometrov na uro. Agencija za okolje (Arso) je zato izdala oranžno opozorilo za Primorsko in Gorenjsko.

Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo slabele in od severa postopno sredi dneva ponehale. Marsikje nad okoli 500 metri nadmorske višine sneži. "V višjih predelih nad približno 800 metrov nadmorske višine lahko zapade do 20 centimetrov snega, v krajih na okoli 500 metrih pa približno pet centimetrov," so zapisali na Meteoinfo Slovenija.

Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli –10, drugod od minus pet do dve, najvišje dnevne od nič do šest, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Najvišje dnevne temperature bodo od dve do šest, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, veter pa bo ponehal.

Močno sneženje ponekod ovira promet

Ponekod na zahodu in jugu Slovenije ter na višje ležečih predelih močno sneži, zato je na nekaterih cestah oviran promet. Na cestah so posipne in plužne skupine, na prometno informacijskem centru pa voznike opozarjajo, naj se na pot odpravijo samo s primerno zimsko opremo in prej kot običajno.

Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje in prilagoditev hitrosti voznim razmeram. Na prometno informacijskem centru še opozarjajo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig.

Zaradi snežnih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col-Črni Vrh-Godovič ter na mejnih prehodih Babno Polje in Petrina zaradi razmer na hrvaški strani.

Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Razdrto–Podnanos Manče–Vipava in Vipava–Ajdovščina.

Sicer pa so gneče in zastoji v smeri večjih mest zaradi jutranje prometne konice. Na primorski avtocesti med Postojno in Logatcem so zastoji v obe smeri, zamude je za pol ure in več.

Upanje za bel božič ostaja

V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo pričele pojavljati rahle padavine. Po nižinah v notranjosti večinoma kot sneg. V noči na ponedeljek bo v notranjosti države snežilo, le na skrajnem vzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo.

Kot so zapisali na Meteoinfo, trenutni izračuni kažejo, da bi lahko takrat sneg pobelil večji del države. Če se bo napoved uresničila, bi lahko po dolgem času imeli bel božič.

"Letošnji božič bo skoraj zagotovo bel na Notranjskem, Kočevskem in v alpskih dolinah. V večjem delu Slovenije se verjetnost snežne odeje trenutno giblje med 30 in 70 odstotki, medtem ko je na skrajnem severovzhodu države in na Primorskem manjša od 30 odstotkov," je ocenil naš hišni prognostik Rok Nosan.