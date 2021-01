Ponekod poledica, zaradi plazu zaprti cesti pri Črni na Koroškem in Bovcu

Temperature se gibljejo okoli ledišča, po obilnih padavinah v minulem tednu, pa zato previdnost na cestah ne bo odveč. Prometno-informacijski center sicer ne poroča o kakšnih večjih posebnostih, opozarja pa, da ponekod nastaja poledica. Zaradi poledice sta zaprti tudi cesti na Pokljuki in sicer med Mrzlim Studencem in Gorjušami ter med Koprivnikom in Goreljekom.

Plaz pa je zaprl cesti v Javorju (med Črno na Koroškem in Šoštanjem) ter pri Soči (med Trento in Bovcem), še poroča prometno-informacijski center.

Zaradi zimskih razmere velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col - Črni Vrh - Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Za ves promet pa sta zaprti cesta čez prelaz Vršič in cesta Volče - Solarji.