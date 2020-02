Močan veter podira drevesa in ovira promet, na območju Logatca pada sneg

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v več krajih po Sloveniji prekinjena dobava električne energije. V naselju Lehen v občini Podvelka je brez elektrike ostalo 583 gospodinjstev, v Murski Soboti pa 1243 odjemalcev.

Dobava električne energije je prekinjena tudi v Radencih, Dupleku in Ljutomeru. Neugodno vreme pa povzroča težave tudi drugod po Sloveniji, in sicer v Kungoti, Celju, Šentilju, Mariboru, Domžalah, na Vranskem in v Ljubljani.