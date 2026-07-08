Prepoved pranja vozil, zalivanja, polnjena bazenov ...

"Prepovedana uporaba pitne vode za ..." Zadnje dni se po slovenskih občinah vrstijo tovrstna opozorila.

Na območju občine Rače - Fram je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, pranje vozil in polnjenje bazenov, v občini Šentjur še pranje zunanjih površin, prav tako se prepoveduje tudi odvzem vode iz hidrantov, razen za potrebe gasilskih intervencij in nujnih del pri javnih investicijah.

"Varčevanje in omejitev rabe pitne vode velja za celotno območje Občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici (naselja Planina pri Sevnici, Doropolje, Golobinjek pri Planini, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Prapretno, Šentvid pri Planini, Vejice, Visoče, Planinska vas in Planinski vrh)," so sporočili ter dodali, da se skrbno ravnanje s pitno vodo odredi ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.