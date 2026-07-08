Prepoved pranja vozil, zalivanja, polnjena bazenov ...

"Prepovedana uporaba pitne vode za ..." Zadnje dni se po slovenskih občinah vrstijo tovrstna opozorila.
Na območju občine Rače - Fram je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, pranje vozil in polnjenje bazenov, v občini Šentjur še pranje zunanjih površin, prav tako se prepoveduje tudi odvzem vode iz hidrantov, razen za potrebe gasilskih intervencij in nujnih del pri javnih investicijah.
"Varčevanje in omejitev rabe pitne vode velja za celotno območje Občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici (naselja Planina pri Sevnici, Doropolje, Golobinjek pri Planini, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Prapretno, Šentvid pri Planini, Vejice, Visoče, Planinska vas in Planinski vrh)," so sporočili ter dodali, da se skrbno ravnanje s pitno vodo odredi ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.
Tudi Javno komunalno podjetje Žalec je uporabnike na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko obvestilo, da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov.
Ukrep pa ne velja zgolj na vzhodu Slovenije, temveč tudi ponekod na zahodu. Občina Kanal ob Soči je tako letos ponovno izdala podobno opozorilo zaradi izredno dotrajanega vodovodnega omrežja Ročinj-Doblar, velikih vodnih izgub, zmanjšane izdatnosti vodnih virov ter povečane obremenitve vodovodnega sistema.
V poletnem času je zato z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe vseh uporabnikov s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druga nenamenska raba pitne vode, so sporočili na svoji spletni strani.
Ukrepi omejitve porabe pitne vode bodo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica.
Uprava RS za zaščito in reševanje je sicer z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo. Ta bo predvidoma trajala naslednjih deset dni.
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