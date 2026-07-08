Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prepoved pranja vozil, zalivanja, polnjena bazenov ...

Šentjur/Žalec/Kanal ob Soči, 08. 07. 2026 11.58 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
M.P.
Pranje vozila

Zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov vse več slovenskih občin sprejema omejitve porabe pitne vode. Ponekod je tako prepovedano zalivanje zelenic in vrtov, pranje vozil ter polnjenje bazenov. Pristojni opozarjajo, da je varčevanje nujno za zagotavljanje nemotene oskrbe vseh uporabnikov.

"Prepovedana uporaba pitne vode za ..." Zadnje dni se po slovenskih občinah vrstijo tovrstna opozorila.

Na območju občine Rače - Fram je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, pranje vozil in polnjenje bazenov, v občini Šentjur še pranje zunanjih površin, prav tako se prepoveduje tudi odvzem vode iz hidrantov, razen za potrebe gasilskih intervencij in nujnih del pri javnih investicijah.

"Varčevanje in omejitev rabe pitne vode velja za celotno območje Občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici (naselja Planina pri Sevnici, Doropolje, Golobinjek pri Planini, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Prapretno, Šentvid pri Planini, Vejice, Visoče, Planinska vas in Planinski vrh)," so sporočili ter dodali, da se skrbno ravnanje s pitno vodo odredi ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.

Polnjenje bazena
Polnjenje bazena
FOTO: Shutterstock

Tudi Javno komunalno podjetje Žalec je uporabnike na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko obvestilo, da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov.

Ukrep pa ne velja zgolj na vzhodu Slovenije, temveč tudi ponekod na zahodu. Občina Kanal ob Soči je tako letos ponovno izdala podobno opozorilo zaradi izredno dotrajanega vodovodnega omrežja Ročinj-Doblar, velikih vodnih izgub, zmanjšane izdatnosti vodnih virov ter povečane obremenitve vodovodnega sistema.

V poletnem času je zato z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe vseh uporabnikov s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druga nenamenska raba pitne vode, so sporočili na svoji spletni strani.

Preberi še Prepoved zalivanja, pranja vozil in polnjenja bazenov: kje veljajo ukrepi?

Ukrepi omejitve porabe pitne vode bodo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica.

Uprava RS za zaščito in reševanje je sicer z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo. Ta bo predvidoma trajala naslednjih deset dni.

pitna voda poraba omejitve prepoved bazen zalivanje

V Svobodi svarijo: 'Ne gre za pokojnine, ampak za prevzem nadzora'

15. novembra gremo na lokalne volitve

24ur.com Ukrep o omejevanju porabe pitne vode: kršiteljem bodo zaprli vodovod
24ur.com Novomeška komunala omejila rabo pitne vode
24ur.com V hrvaški Istri prepoved pitne vode za pranje vozil in tuširanje na plažah
24ur.com Prepoved zalivanja, pranja vozil in polnjenja bazenov: kje veljajo ukrepi?
24ur.com Omejitev rabe vode
24ur.com Župani obalnih občin uvedli prepoved vse nenujne rabe vode
24ur.com Na Obali zaradi izrazite suše začeli omejevati nenujno porabo vode
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pametna glavca
08. 07. 2026 14.03
Tako je, če nimaš lastnega vodograna.
Odgovori
0 0
Artechh
08. 07. 2026 13.57
Kok je fajet 15m3 kubikov svoje dezevnice, perem in zalivam kot zelim
Odgovori
+1
1 0
Tako pac je
08. 07. 2026 13.47
Pajade,dve kante vode za pranje avta bi prepovedal,pa tud ce mal s cevjo zalije.
Odgovori
+1
2 1
Stajerc22
08. 07. 2026 13.24
Ja seveda, a hmelj pa lahko zalivajo po celi celjski kotlini za pridelavo piva? Vrta za pridelavo solate doma pa nesmes zaliti?!
Odgovori
+11
11 0
HardKore
08. 07. 2026 13.30
Verjetno iz umazane reke voda, ne s pitno vodo polno clora
Odgovori
+4
4 0
zurc
08. 07. 2026 13.32
imajo svoje vrtine
Odgovori
+3
3 0
hojladri123
08. 07. 2026 13.56
Hmelj zalivajo iz sistemov ki so bili izdelani v preteklosti... Jezero Žovnek je en tak sistem... drugo so struge ki so izpeljane iz Savinje, nekaj pa je vrtin. Hmelj je bolj sporen ker ga škropijo z bogve čem, vse to pa dihamo mi, in pa seveda gre v podtalnico del škropiva. In pa sporno je to da moramo prebivalci cele noči poslušati te škropilnice
Odgovori
+3
3 0
a res1
08. 07. 2026 13.24
Pa da vidimo, če bodo avropralnice zaprli? Če imaš pa vodnjak, sploh pa eno 40m3 ti pa ne more nič.
Odgovori
+7
7 0
HardKore
08. 07. 2026 13.30
Avtopralnice imajo bazen in svojo čistilno btw..
Odgovori
+1
2 1
zurc
08. 07. 2026 13.35
imajo določeno količino vode ,ki ji filtrirajo in dajo nazaj v uporabo,tako da je ne jemlejo iz sistema
Odgovori
+1
2 1
a res1
08. 07. 2026 13.53
Samo koliko je takšnih, ki imajo to res urejeno?...
Odgovori
+1
1 0
zurc
08. 07. 2026 14.03
vsi ,drugač ni dovoljenja za uporabo ,so inšpektorji tukaj kar strogi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
zadovoljna
Portal
Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Ljudje z dolgo življenjsko dobo imajo teh 5 navad
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
cekin
Portal
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763