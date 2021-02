Ponekod rekordno visoke temperature za februar, jutri bo še topleje

Danes je bilo najtopleje na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se je ogrelo do 21 stopinj. Najvišjo temperaturo so zabeležili v Osilnici, 23,2 stopinje, in v Slovenskih Konjicah, 21,3 stopinje Celzija.

V Osilnici in Slovenskih Konjicah je bila enaka temperatura kot 29. februarja leta 1960. Rekordno visoke temperature zraka za februar so izmerili tudi v Iskrbi pri Kočevju, 20,4 stopinje, Babnem Polju 19,2, Davči 18,7, na Kumu 16,7 in Nanosu 12,6 stopinje Celzija, kažejo podatki Agencije RS za okolje.