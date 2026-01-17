Ponekod se bodo čakalne dobe več kot podvojile

Pacienti, naročeni v brežiški bolnišnici, so v začetku meseca dobili obvestilo o bistvenem podaljšanju čakalnih dob. "Gre za storitve ultrazvoka srca in ultrazvoka žil. Lahko rečem, da se bodo več kot podvojile," pravi Anica Hribar, direktorica SB Brežice.

Za ultrazvok srca je čakalna doba pod stopnjo zelo hitro iz že tako predolgih 93 poskočila na 210 dni, za ultrazvok vratnih žil iz 97 na 250 dni. Redno pa je treba na storitve čakati tudi do tisoč dni. Vzrok pa: "Manjši obseg dela zdravnika, s katerim smo imeli sklenjeno pogodbo. Z zdravnikom sklepamo novo pogodbo, ki je pač v okviru izdanega soglasja."

Sodeč po nedavno objavljenih podatkih NIJZ se je število nedopustno čakajočih v Sloveniji močno povečalo. Z ministrstva za zdravje pisno odgovarjajo, da gre za obdobje v času praznikov, ko število nedopustno čakajočih - podobno kot poleti - poskoči zaradi dopustov in da je bil trend podoben tudi ob prehodu iz leta 2024 v 25. Ker bi morali biti pacienti s stopnjo nujnosti "zelo hitro" obravnavani v 30 dneh, ti tudi najhitreje preidejo med nedopustno čakajoče. Odstopanja naj bi se januarja umirila, dodajajo, skupno število vseh čakajočih v tem obdobju pa da se je celo nekoliko zmanjšalo.

Da podatki NIJZ niso povsem zanesljivi, saj so med okvirnimi in dejanskimi termini pogosto ogromne razlike, svari zastopnik pacientovih pravic, na katerega se je v zadnjih dneh obrnilo več bolnikov, ki so po vladni omejitvi ostali brez ortopedske operacije. "Pri izvajalcu na Otočcu je bilo kar nekaj odpovedi že potrjenih terminov, s tem, da novi termini niso dani in so seveda pacienti razočarani, ker so čakali tudi po leto in pol," pravi Marjan Sušelj, zastopnik pacientovih pravic.

Kup pritožb je ta teden prejel tudi zaradi nedostopnosti ali prepočasne obravnave na področju zobne protetike in ortodontije. "Na sploh bi pa lahko potrdil, da se kakšne pomembne spremembe ne čutijo na terenu, še vedno smo priča včasih zelo ekscesno dolgim čakalnim dobam za posamezne storitve. Imam pogosto občutek, da silimo paciente v samoplačniške ambulante," pravi Šušelj.

Direktorica brežiške bolnišnice medtem pravi, da sami večkrat letno prevetrijo sezname čakajočih. "Recimo ob našem zadnjem preverjanju smo ugotovili, da so bodisi šli pacienti k drugemu izvajalcu bodisi ne potrebujejo več storitve in to za 140 pacientov."

Sušelj pa na vse zdravstvene zavode oziroma osebje apelira, da pomagajo pacientom poiskati krajše čakalne vrste drugje. "Še posebej, če si predstavljamo, da je šest let, sedem let čakanja naloženo pacientu, ki je 83, 85 let star." Kar je, dodaja, povsem nehumano.