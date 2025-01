Ponekod sneži, na cestah so posipne in plužne skupine

Meteoinfo Slovenija poroča, da ohladitev napreduje proti jugu. Vendar pa bodo padavine v prihodnjih urah od severa že slabele, zato debelejše snežne odeje ni pričakovati nikjer. Največ snega (do okoli 5 cm) lahko zapade v višjih predelih in ponekod na jugovzhodu Slovenije.

Tudi Prometnoinformacijski center opozarja, da ponekod sneži in da so na cestah so posipne in plužne skupine. "Snežne verige so obvezne na avstrijski strani prelaza Ljubelj," še pravijo in dodajajo, da je tudi cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, napoveduje Arso. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči se bo nato prehodno pooblačilo, proti jutru pa od severa zjasnilo. Po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije bo zjutraj možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 1 stopinja Celzija.

Sobota bo jasna, nedelja s kakšnim oblačkom več

Glede na napovedi bo jutri jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo čez dan malo okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Tudi v nedeljo bo pretežno jasno, le v vzhodnih krajih bo občasno več oblačnosti. Burja na Primorskem se bo krepila.

V ponedeljek bo v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.