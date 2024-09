Ponekod še odstranjujejo posledice vetra, državo bodo zajele padavine

V Topolšici je v nedeljo med burnim vremenskim dogajanjem drevo padlo na električni daljnovod. S pomočjo domačina s traktorjem so ga gasilci uspešno odstranili, delavci Elektra Celje pa so ponovno vzpostavili dobavo električne energije. Danes pa sta čez cesto padli še dve smreki, so sporočili z občine.

V nedeljski intervenciji je sodelovalo 22 operativnih članov Prostovoljnega gasilskega društva Topolšica s tremi gasilskimi vozili, so še navedli.

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo sprva na zahodu dokaj jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Padavine bodo popoldne in zvečer od severovzhoda in severa zajele večji del Slovenije. Prehodno bo spet zapihal veter severnih smeri, v noči na torek na Primorskem burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Ponekod bo še občasno rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V sredo zjutraj bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo na zahodu. Čez dan se bo od jugovzhoda pooblačilo, pojavljale se bodo občasne rahle padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.