Ponekod še vedno možni močni nalivi in možnost poplav

V prvem delu dneva so za vso državo, predvsem pa za njen južni in vzhodni del, še vedno možne pogoste plohe in nevihte, nastajali bodo krajevni nalivi. V južni in vzhodni Sloveniji so možne hudourniške poplave. Na avtocestah je ob enem prometno najbolj obremenjenih koncev tedna pričakovati gost promet z zastoji.