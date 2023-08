Ponekod še vedno ni elektrike, vzpostavljajo se zasilne ceste

S čiščenjem posledic poplav bodo nadaljevali na Koroškem, kjer prebivalce s hrano in vodo oskrbujejo tudi s helikoptersko pomočjo. Zjutraj bodo na Prevaljah lahko prečkali most, ki ga je zvaril lokalni podjetnik in ki je povezal ločena bregova Meže.

Prevoznost bodo poskušali zagotoviti tudi za doline Hrastnice, Bodovsko in Sopotnica na škofjeloškem, ki so bile dlje časa odrezane od sveta.

S Koroške pa prihaja še ena zgodba s srečnim koncem. Včeraj se je na to območje podalo 20 gorskih reševalcev iz različnih društev Gorske reševalne službe, ki so pomagali pri odpravljanju posledic ujme in zagotavljanju reševalne opreme, pa tudi evakuaciji prebivalcev, predvsem iz višjih in nedostopnih delov regije. Pri tem so jim pomagali trije vojaški helikopterji.

Med evakuacijo ene izmed hiš pa so tam naleteli na nosečo mamo in njenega otroka. Kot so zapisali, naj bi družina novega člana dobila že v prihodnjih dneh. Oba so tako prepeljali na varno.

Evakuirali so tudi nekaj drugih oseb, ki so potrebovale nujno pomoč zdravnika. "Dotaknila pa se nas je tudi zgodba starejše gospe, ki ni želela zapustiti svojega doma. Po dobri uri prepričevanja je le pristala na polet s helikopterjem Slovenske vojske," so tudi sporočili.

Na ogrožena območja prihaja predsednica Evropske komisije

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen si bo danes na obisku v Sloveniji ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave. S premierjem Robertom Golobom bo govorila tudi o načinih, kako lahko EU ob katastrofalni povodnji podpre Slovenijo.

Von der Leyen bo Sloveniji izrazila solidarnost in podporo po uničujočih poplavah. Spremljal jo bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. V okviru obiska bodo razpravljali o načinih, kako lahko Evropska unija najučinkoviteje podpre sanacijo in obnovo območij ter izvajanje preventivnih ukrepov, da se podobna katastrofa ne bi ponovila.