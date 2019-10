Ponekod so se zbudili v sneženo jutro, policisti opozarjajo na zimsko opremo

V nekaterih krajih po Sloveniji so se prvič v letošnji jeseni prebudili v belo jutro. Sicer tanka snežna odeja je prekrila Kranjsko Goro, snežilo je tudi na Rogli, na Jezerskem in v Ratečah, že prej je padalo na Veliki Planini in Pohorju.Dopoldne je bilo dovolj hladno, da so snežinke med dežjem poplesavale vse do nadmorske višine 600 metrov.

Zasnežena sta tudi cestna prelaza Ljubelj in Korensko sedlo, zato Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj opozarja, da morajo vozniki ponekod že upoštevati pravila o zimski opremi avtomobilov.

"Razmere na cestah so se ponekod še poslabšale, saj so temperature še nižje, v nekaterih krajih pa je že začelo tudi rahlo snežiti (Ljubelj, Podkoren, Rateče, Jezersko)," je zapisal Kos in opozoril: "Potreba po ustreznih pnevmatikah je tako realnost še pred 15. novembrom. Vozite previdno, ceste so spolzke."