Ponekod že izpolnjeni pogoji za začetek kurilne sezone

Zadnje dni je pri nas krojil dotok občutno hladnejšega zraka s severa Evrope. Menjava zračne mase je bila zares izrazita, saj smo morali poletno garderobo čez noč zamenjati za toplejša oblačila, v nekaterih domovih predvsem v višjih legah pa so se že prižgale grelne naprave. Pred nami sta še dva spremenljiva dneva, nato pa se bo hladen višinski zrak, ki povzroča nestabilnost ozračja, umaknil iznad naših krajev, zato bomo v nadaljevanju tedna vendarle dobili nekaj sončnih in prijetno toplih dni, le jutra bodo še naprej zelo sveža in po nekaterih nižinah meglena.

Tako kot v preteklih dneh smo tudi danes najnižje temperature beležili na planotah Notranjske in Kočevske. V Babnem Polju se je nov teden začel celo s slano, saj je termometer zgodaj zjutraj na dveh metrih višine pokazal le pol stopinje nad ničlo. Ker pa je hladen zrak težji od toplejšega in se zato uleže na dno doline, so bile pri tleh izmerjene še nekoliko nižje temperature.

icon-expand Zbudili smo se v eno izmed najhladnejših avgustovskih juter v zadnjih desetletjih. FOTO: Dreamstime

Zelo hladno je bilo tudi drugod po državi. V Kočevju so podatkih Arsa izmerili 5, na Letališču Maribor in v Celju 6, v Črnomlju in Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa 7 stopinj Celzija. Še nižje temperature je preprečila oblačnost, ki se je v zgodnjih jutranjih urah pomikala čez Slovenijo, marsikje po nižinah pa je nastala tudi megla. S to ohladitvijo so marsikje na Notranjskem in Kočevskem, pa tudi na Gorenjskem in Koroškem že izpolnjeni pogoji za začetek kurilne sezone. Ta namreč uradno nastopi dan po tem, ko je v drugi polovici leta ob 22. uri po poletnem času temperatura zraka tri dni zapored nižja od ali enaka 12 stopinj Celzija, kar se je letos v primerjavi s preteklimi leti zgodilo precej zgodaj. Kljub temu pa bo verjetno s kurjenem marsikdo še malo počakal, saj bodo v tem tednu vsaj popoldnevi nekoliko toplejši.

icon-expand Danes in jutri bodo pri nas še nastajale krajevne plohe in nevihte, nato pa se bo hladen višinski zrak, ki povzroča nestabilnost ozračja, vsaj za nekaj dni umaknil iznad naših krajev. FOTO: weathermodels.com

Danes in jutri še brez večje spremembe vremena Po razkroju jutranje megle bo nadaljevanje ponedeljka v znamenju spremenljive kopaste oblačnosti, iz katere se bodo popoldne in zvečer predvsem v severni, zahodni in osrednji Sloveniji razvile krajevne plohe in nevihte. Ob hladnem zraku v višinah in še vedno močnem avgustovskem soncu bo nestabilnost ozračja precejšnja, zato bo lokalno možen tudi kakšen močnejši naliv s sodro. Popoldne bo najtopleje ob morju, kjer se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo na Goriškem in v Vipavski dolini. Drugod bodo temperature bolj skromne. Pričakujemo od 18 stopinj v alpskih dolinah do 23 stopinj Celzija na Dolenjskem in v Beli krajini. Jutri bo vreme zelo podobno današnjemu. Tako lahko po hladnem in meglenem jutru čez dan spet pričakujemo razvoj kopaste oblačnosti ter nastanek krajevnih ploh in neviht. V sredo, na prvi dan koledarske jeseni, pa nas bo v višinah vendarle dosegel toplejši in bolj suh zrak, zato bomo imeli v nadaljevanju tedna več sonca, prav tako se bomo počasi vzpenjali po temperaturni lestvici. Le jutra bodo še naprej zelo sveža in po nekaterih nižinah meglena.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com

Letošnje poletje bo med osmimi najtoplejšimi v zgodovini meritev Kljub neobičajno hladnemu zaključku letošnjega meteorološkega poletja se bo to tako po številu vročih dni kot po povprečni temperaturi zraka uvrstilo med najtoplejša do zdaj. Še najmanjše odstopanje od dolgoletnega povprečja smo v zadnjih treh mesecih beležili v alpskih dolinah, kjer bo letošnje poletje najverjetneje osmo najtoplejše v zgodovini meritev. Na Obali se bo uvrstilo na sedmo mesto. V večjem delu vzhodne polovice Slovenije ter na Goriškem bo peto ali šesto najtoplejše do zdaj, v osrednji Sloveniji pa se bo, kot kaže trenutno, zavihtelo na visoko četrto mesto.