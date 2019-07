Ponekod že nastajajo nevihte, Arso izdal oranžno opozorilo

Ponekod na severu države že nastajajo prve nevihte. Močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in točo se bodo premikale proti vzhodni in južni Sloveniji, kjer pa bodo po napovedih oslabele.

Agencija republike Slovenije za okolje (Arso) je za večji del Slovenije že razglasila oranžni alarm zaradi povečane verjetnosti za krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. To velja predvsem za severni in vzhodni del Slovenije.