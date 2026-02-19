Ponekod že sneži, a prihaja preobrat: prihodnji teden tudi 18 stopinj Celzija

V prihodnjih urah in popoldan na območju Kranjske Gore pričakujemo zelo močno sneženje. Takrat lahko tudi na Bohinjskem dež preide v sneg. Zapade lahko do okoli 30 cm novega snega, še več nekoliko višje. Proti večeru bodo padavine v tem delu Slovenije oslabele, glavnina pa se bo postopno premaknila nad vzhodno polovico države.

Najbolj vetrovno bo danes na Primorskem in Notranjskem. Zaradi okrepljenega juga in nizkega zračnega tlaka bo morje ob dopoldanski in večerni plimi poplavilo nižje dele obale.

Drugod po Sloveniji bo tudi v hribih večinoma deževalo, saj bodo popoldanske temperature ob južnem vetru marsikje presegle 10 stopinj Celzija. Ob prehodu vremenske fronte lahko popoldne ponekod tudi zagrmi.

Razlog za pestro vremensko dogajanje je ciklon, ki se poglablja nad severnim Jadranom. Jutri se bo pomikal proti jugovzhodu nad Balkan, nad naše kraje pa se bo začel spuščati občutno hladnejši zrak.

Ohladitev bo, kot kaže, dovolj izrazita, da se bo meja sneženja jutri zjutraj marsikje spustila do nižin. Najbolj bo snežilo v Podravju, Pomurju in tudi ponekod na Koroškem, kjer bi lahko zapadlo med 5 in 15 centimetrov snega, v višjih legah pa tudi več. Sneg bo verjetno pobelil tudi Dolenjsko in Notranjsko, medtem ko v osrednjem delu države ni pričakovati snežne odeje.

Pestremu vremenskemu dogajanju bo sledila razjasnitev in mrzlo sobotno jutro, s temperaturami, ki se bodo v krajih s snežno odejo spustile do –10 stopinj Celzija. Nato sledi izrazita otoplitev. V prihodnjem tednu bodo popoldanske temperature po nižinah večinoma med 13 in 18 stopinj Celzija.