Ponoči aktivnih 500 gasilcev, požarišča so pod nadzorom

Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, je bilo zares naporno in stresno. Gorelo je, že od sinoči, na več lokacijah, pojavljala pa so se še nova žarišča. Potrebnih je bilo veliko premikov enot, saj je obseg ogroženega območja zares ogromen. Najhuje je bilo na Cerju, nad Mirnom, in proti Trstelju. Ogromno je dima.

Zaradi napora več kot 500 gasilcev, ki so ponoči ostali na terenu, so požarišča pod nadzorom, je prvo jutranje poročilo zaključil Močnik, ki je tudi poveljnik severno-primorske gasilske regije.

Po besedah poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana sicer vremenska napoved ni obetavna, saj bo veter nekoliko močnejši kot je bil v četrtek. "Pihal bo z okoli 30 kilometri na uro," je povedal in dodal, da je za širjenje požarov dovolj že, če veter piha s hitrostjo 10 kilometrov na uro. Pričakujejo tudi, da bo okoli 11. ure začel pihati veter z morja, ki je zelo neugoden.

V četrtek so z lokacij ob požaru na območju občine Miren - Kostanjevica pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije odstranili še 30 kosov NUS skupne mase okoli 223 kg, avstrijskega, italijanskega in angleškega izvora iz obdobij 1. in 2. svetovne vojne. Gašenje na Krasu je prav zaradi velikega števila neeksplodiranih ubojnih sredstev še dodatno nevarno.

Prebivalci gasilcem pripravili plakate, pozdravljajo jih z aplavzi

Iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko so sporočili še, da so ljudje na Krasu in v Mirnu še kako hvaležni gasilcem in vsem službam sistema za zaščito in reševanje, ki sodelujejo pri tej intervenciji. In to jim na različne načine tudi sporočajo.