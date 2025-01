Ponoči bodo Slovenijo zajele padavine, meja sneženja se bo spuščala

Ponoči se bodo nato padavine okrepile in proti jutru od severa zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 9 stopinj Celzija.

Popoldne se bo postopno pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji. Ponekod na Notranjskem in Primorskem bo občasno že rahlo deževalo, pihal pa bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 6 do 11, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 3 stopinje Celzija, napoveduje Arso.

Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Čez dan se bo od severa jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Konec tedna bo sprva jasen, nato pa se bo spet pooblačilo

V soboto bo precej jasno, napoveduje Arso in opozarja, da bo sicer zjutraj in deloma dopoldne po nekaterih nižinah megla. "Hladneje bo," pišejo državni vremenoslovci.

V nedeljo bo zapihal jugozahodnik. Spet se bo pooblačilo, le na vzhodu bo nekaj sonca. V notranjosti Slovenije bo nekoliko topleje, še poroča Agencija za okolje.