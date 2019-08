Ponoči dež zajel Slovenijo, za JZ del države velja oranžno opozorilo

Dele Slovenije so v večernih torkovih urah zajele krajevne plohe in nevihte, ki so se ponoči razširile nad vso državo. Ob 22.09 je zaradi neurejenih odtokov na bližnjem gradbišču meteorna voda poplavljala industrijski objekt na Vilharjevi ulici v Ilirski Bistrici. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so postavili protipoplavne vreče in s tem preprečili vdor vode v objekt, sporočajo z Uprave RS za zaščito in reševanje.