Ponoči iskalna akcija za pogrešanim francoskim pohodnikom

V petek pozno zvečer se je na območju Jalovca začela iskalna akcija za pogrešanim francoskim pohodnikom, čigar zadnja znana lokacija je bila pod Kotovim sedlom na višini 1800 metrov. Po preletu helikopterja letalske policijske enote so pogrešanega locirali na drugi strani gore pod Velikim Ozebnikom. Tam je moral sicer Francoz počakati do jutra. Ob 7.30 pa je nato na območje poletel helikopter SV in poškodovanega pohodnika prepeljal v dolino.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je nekaj minut po 23. uri na območju gore Jalovec, občina Bovec, začela iskalna akcija pogrešanega francoskega pohodnika. Edini znani podatek, ki so ga takrat imeli, je bila lokacija, posredovana prek aplikacije na domačo telefonsko številko v Franciji. Ta ga je locirala v območje pod Kotovim sedlom na višini 1800 metrov. Po preletu helikopterja letalske policijske enote je bil lociran na drugi strani gore pod Velikim Ozebnikom nad dolino Tamar. Reševalci postaje GRS Bovec so spremljali in usklajevali potek iskanja pogrešane osebe, reševalno akcijo pa so nato nadaljevali reševalci postaje GRS Rateče. Ob 7.30 naj bi na območje pod Velikim Ozebnikom poletel helikopter Slovenske vojske in poškodovanega pohodnika prepeljal v dolino.

icon-expand Veliki Ozebnik FOTO: Shutterstock

V 10 dneh posredovali 33-krat Gorski reševalci sicer ob tem opozarjajo, da so med 21. in 30. junijem pomagali pri kar 33 nesrečah. V le desetih dneh so tako na dan imeli več kot tri intervencije.

"Največ intervencij je bilo na območjih GRS Bohinj, GRS Jezersko, GRS Bovec in GRS Tolmin. Dežurna ekipa GRZS za helikoptersko reševanje v gorah je bila aktivirana 18-krat, na akciji je v povprečju sodelovalo osem gorskih reševalcev," so sporočili. Sočasno s helikoptersko pomočjo seveda poteka tudi klasično reševanje. "Lahko se namreč zgodi, da se vremenske razmere v gorah hitro spremenijo in helikopter ne more do ponesrečenca ali sočasno pride do intervencije, kjer je helikopterska pomoč bolj nujna," so pojasnili na spletu.

GRZS: V primeru, da se vam zgodi nesreča ali zaidete v težave, pokličite 112 in mesta nesreče nikar ne zapuščajte, ampak počakajte gorske reševalce, da pridejo do vas.