Ponoči bodo dvakrat zaprli primorsko avtocesto med razcepoma Nanos in Senožeče

Danes ponoči bosta zaradi zamenjave portala za vodenje prometa popolni zapori primorske avtoceste med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Kot poroča prometno-informacijski center bosta zapori predvidoma med 22. in 23. uro ter med 1.30 in 2.30 uro.

Kot so sporočili z Darsa, gre za dela vezana na obnovo SPIS (spremenljiva prometno informacijska signalizacija) portala. Gre za menjavo portala SNVP (sistem za nadzor in vodenje prometa), ki bo obsegala odstranitev starega SPIS portala (prečk in stebrov) ter postavitev novega SPIS portala.

Dela bodo izvajali ponoči, ko je prometa najmanj. Zapora voznega pasu, ki ga bodo zaprli ob 20.30, proti Kopru je potrebna za pripravo portala. To pomeni, da bodo konstrukcijo prej pripeljali in pripravili. Tako bo menjava potekala hitreje in promet bo čim manj moten.

Avtocesto bo možno zapustiti na izvozu Razdrto.