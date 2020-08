V noči na nedeljo je pred predorom Karavanke nastala 12-kilometrska kolona vozil. Avstrija je namreč na meji s Slovenijo uvedla strog nadzor, o tej spremembi pa niso obvestili slovenske policije. Kot so pojasnili na policiji, so pričakovali zastoje, a ne tako počasnega dela avstrijskih organov. Veliko potnikov je bilo tako brez vode in hrane ujetih na slovenski strani mejnega prehoda, preden pa so evakuirali slovenske državljane, so nekateri bili ujeti od osem do deset ur, tujci pa so ostali prepuščeni sami sebi. O večurni sagi na gorenjski avtocesti je več povedal tudi bralec, ki je deveturno čakanje opisal kot neznosno.

Do deset ur so morali včeraj zvečer in ponoči potniki čakati v koloni pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Kot so povedali na PU Kranj, so se avstrijski varnostni organi odločili za poostritev vstopne kontrole, o tem pa niso obvestili slovenske policije. Tako je do šeste ure zvečer pred Karavankami nastal osem kilometrov dolg zastoj, ponoči pa celo 12-kilometrski. Zaradi tega so se policisti odločili za evakuacijo državljanov s slovenskimi registrskimi tablicami, ti pa so do takrat v koloni že čakali od osem do deset ur. Kot smo že poročali, sta dva policista pomagala družini, ki so bili ujeti v zastoju, otrok pa je imel vročinske krče. Ustvarila sta reševalni pas in družino uspešno pripeljala do bolnišnice, kjer so otroku ponudili pomoč.

Po podatkih Darsa je povprečna prepustnost predora med 900 in 1000 vozili na uro, ob običajni mejni kontroli gre skozi predor na uro 600 vozil, v soboto pa so jih spustili le približno 50. Kot nam je povedal bralec, pa je bilo stanje na gorenjski avtocesti včeraj zares neznosno. Po njegovih besedah je na gnečo naletel nekaj pred 15. uro, po uri čakanja pa se kolona ni premaknila niti za meter. "Začeli so se pojavljati heroji, ki so za to uporabili reševalni pas. V skrbi za varnost smo obvestili policijo, ki je nekoliko po tem tudi posredovala pri reševanju otroka. Na srečo so se lahko prebili skozi gnečo,"je o prvi uri mučne izkušnje povedal bralec.

"Minile so tri ure, premaknili pa smo se za približno 100 metrov. Jaz in ostali tisoči ujeti na vročem asfaltu smo ponovno klicali policijsko postajo na mejnem prehodu, da zadeva izhaja izpod nadzora. Praktično vsi smo bili na 32 stopinjah in izmenično hodili po zaloge vode na bližnji bencinski servis, kjer se je čakalo po pol ure, da ne govorimo o toaleti. Reševalnega pasu ni bilo že dolgo. Ura je bila sedem zvečer, po zatrjevanju policista na MP, pa je bil na poti policist na motorju,"je zapisal o nadaljevanju sage. Kljub temu ob 22. uri še vedno ni bilo policistov ali informacij, kaj se dogaja.

"Napetost se je začela stopnjevati, začelo se je prerivanje in nemiri, prišlo je tudi do manjšega pretepa. Klicali smo 113, da potrebujemo pomoč, vendar so nam tudi oni odgovorili, da je policija na poti. Klicali smo tudi avstrijsko policijo, ki nam je zatrjevala, da pač izvajajo poostreno kontrolo. To je pomenilo, da je lahko vsako polno uro skozi tunel zapeljalo zgolj osem vozil. To informacijo sta potrdila tudi uradni osebi na slovenski strani,"nadaljuje bralec, ki dodaja, da je med ujetimi ljudmi bilo veliko družin z otroki in živalmi. "Vročina in večurno vdihavanje plinov, prepuščenost sami sebi in ignoranca uradnih organov – postalo je neznosno," zapiše. Po devetih urah čakanja in klicev se je pripeljal policist na motorju, ki je s kolegom organiziral reševalni pas in omogočil evakuacijo slovenskih voznikov s "ceste groze", kot jo je poimenoval bralec. Opozoril je še, da so se Slovenci lahko tolažili, da bodo, ko pridejo iz kolone, hitro doma in na varnem, ampak kaj pa "tisoče turistov, ki so pred tem že bili na poti pet, deset ur ... in jih čaka še enkrat toliko do doma?" Zakaj je evakuacija slovenskih državljanov trajalo tako dolgo, smo naslovili na Policijo in MZZ. Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je namreč zaradi včerajšnje situacije že pozvalo avstrijske oblasti, da nemudoma ukrepajo. Ekipe Darsa so ponoči sicer potnikom, ki so čakali pred mejo z Avstrijo na Karavankah, delile vodo.

