Ponoči prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora partnerke

"Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bomo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku," so dodali na PU Celje, kjer se občanom zahvaljujejo za vse informacije, ki so jim jih podali.

Kot smo poročali v ponedeljek, je 39-letni moški z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda.

Policiste je o dogodku v ponedeljek nekaj pred 1. uro ponoči obvestil zdravnik. Brat osumljenega je namreč v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pripeljal mladoletnega sina osumljenca, ki je ob prihodu domov našel mrtvo mamo in nato poklical strica – brata osumljenega. Mladoletnika je prevzel pristojni center za socialno delo.

Motiv še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen.