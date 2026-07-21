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Ponoči prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora partnerke

Vuhred, 21. 07. 2026 06.46 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Iskalna akcija na območju Vuhreda

Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga v bližini kraja tragedije, prijetju pa se ni upiral, so sporočili s Policijske uprave Celje. V ponedeljek so ga iskali tudi s helikopterjem, droni in konjenico.

"Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bomo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku," so dodali na PU Celje, kjer se občanom zahvaljujejo za vse informacije, ki so jim jih podali.

Kot smo poročali v ponedeljek, je 39-letni moški z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda.

Policiste je o dogodku v ponedeljek nekaj pred 1. uro ponoči obvestil zdravnik. Brat osumljenega je namreč v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pripeljal mladoletnega sina osumljenca, ki je ob prihodu domov našel mrtvo mamo in nato poklical strica – brata osumljenega. Mladoletnika je prevzel pristojni center za socialno delo.

Motiv še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen.

Na območju Vuhreda so osumljenca iskali tudi s helikopterjem.
Na območju Vuhreda so osumljenca iskali tudi s helikopterjem.
FOTO: POP TV

Intenzivna iskalna akcija

Policija je bila o dogodku obveščena v ponedeljek malo pred eno uro zjutraj. Stekla je obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti z več policijskih postaj, kriminalisti sektorja kriminalistične policije, konjenica in vodniki službenih psov s psi. Teren so pregledovali tudi z droni in helikopterjem.

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