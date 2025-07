Ponoči se sprehaja med hišami, medved za napad izbral čebelnjak

V nedeljo je v vasi Breginj na Kobariškem prišlo do napada medveda na čebelnjak, ki se nahaja le nekaj metrov nad hišo v strnjenem naselju, kjer živi družina Baloh. Medved je čebelnjak razdejal in povzročil škodo, zdaj pa se bojijo, da se bo morebiti vrnil in poškodoval tudi ostale čebelnjake. Po navedbah občine je to eden redkih napadov medveda.